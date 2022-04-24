عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/السعودية-غرامات-مرورية-يتم-تحصيلها-بالحجز-على-الحسابات-البنكية-مباشرة-1061549841.html
السعودية.. غرامات مرورية يتم تحصيلها بالحجز على الحسابات البنكية مباشرة
السعودية.. غرامات مرورية يتم تحصيلها بالحجز على الحسابات البنكية مباشرة
نصت التعديلات الجديدة في نظام المرور السعودي على أن يتم تحصيل غرامات مخالفات محددة عن طريق الحجز على الحسابات والأرصدة البنكية مباشرة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:03+0000
2022-04-24T12:03+0000
أخبار السعودية اليوم
المرور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:597:1523:1454_1920x0_80_0_0_e02a573b6753f40a9e50dac5eec5e783.jpg
ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فإن التعديلات نصت على إمكانية تحصيل الغرامات لبعض المخالفات عن طريق الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة.واشترطت التعديلات لهذا الأمر أن تكون المخالفات من النوع الذي يعرض السلامة العامة للخطر، مشددة على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات.وحسبما نقلت عن مصادر أمنية، أكدت أن 5 جهات هي المسؤولة عن تنفيذ الحجز على الأرصدة البنكية في تلك الغرامات، وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.يشار إلى أن التعديلات تضمنت كذلك "السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط محددة تضمنتها تلك التعديلات".
https://arabic.sputniknews.com/20211105/المرور-السعودي-يبدأ-تطبيق-غرامة-تصل-إلى-500-ريال-على-مخالفة-تتعلق-بالأطفال-1050627264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:454:1523:1596_1920x0_80_0_0_903baf520329eb57149122a208650e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, المرور

السعودية.. غرامات مرورية يتم تحصيلها بالحجز على الحسابات البنكية مباشرة

12:03 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
تابعنا عبرTelegram
نصت التعديلات الجديدة في نظام المرور السعودي على أن يتم تحصيل غرامات مخالفات محددة عن طريق الحجز على الحسابات والأرصدة البنكية مباشرة.
ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فإن التعديلات نصت على إمكانية تحصيل الغرامات لبعض المخالفات عن طريق الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة.
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
"المرور السعودي" يبدأ تطبيق غرامة تصل إلى 500 ريال على مخالفة تتعلق بالأطفال
5 نوفمبر 2021, 07:27 GMT
واشترطت التعديلات لهذا الأمر أن تكون المخالفات من النوع الذي يعرض السلامة العامة للخطر، مشددة على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات.
وحسبما نقلت عن مصادر أمنية، أكدت أن 5 جهات هي المسؤولة عن تنفيذ الحجز على الأرصدة البنكية في تلك الغرامات، وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.

ونصت التعديلات على أن تتولى تلك الجهات على سبيل الحصر "الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار".

يشار إلى أن التعديلات تضمنت كذلك "السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط محددة تضمنتها تلك التعديلات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала