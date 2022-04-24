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https://arabic.sputniknews.com/20220424/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-السلطات-الأمريكية-تعيق-عمل-سفارتنا-في-واشنطن-1061545568.html
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا في واشنطن
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا في واشنطن
أكدت روسيا أن السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتها في واشنطن، وكذلك عمل القنصلية الروسية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:31+0000
2022-04-24T10:31+0000
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
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بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي- سبوتنيك. وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، "في الواقع، تخضع السفارة لحصار من قبل الوكالات الحكومية الأميركية، وقد أغلق بنك أوف أمريكا حسابات قنصليتنا العامتين في هيوستن ونيويورك".وأكدت الخارجية أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ستلقى "رداً حاسماً وكافياً".وفي 23 مارس/آذار، تم تسليم دبلوماسي كبير في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، مذكرة تحتوي على قائمة الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم ترحيلهم والذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم ردا على طرد دبلوماسيين من واشنطن للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك موظف روسي في سكرتارية الأمم المتحدة ".صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرفا عدائيا.وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/موسكو-تعلن-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-البلاد-1060363103.html
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الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا في واشنطن

10:31 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكدت روسيا أن السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتها في واشنطن، وكذلك عمل القنصلية الروسية.
بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي- سبوتنيك. وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، "في الواقع، تخضع السفارة لحصار من قبل الوكالات الحكومية الأميركية، وقد أغلق بنك أوف أمريكا حسابات قنصليتنا العامتين في هيوستن ونيويورك".
وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنها سلمت السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين، الذين سيتم طردهم من موسكو ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن.
وأكدت الخارجية أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ستلقى "رداً حاسماً وكافياً".
وفي 23 مارس/آذار، تم تسليم دبلوماسي كبير في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، مذكرة تحتوي على قائمة الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم ترحيلهم والذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم ردا على طرد دبلوماسيين من واشنطن للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك موظف روسي في سكرتارية الأمم المتحدة ".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
23 مارس, 18:05 GMT
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرفا عدائيا.
وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
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