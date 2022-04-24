السيسي للأقباط: المواطنة عماد جمهوريتنا الجديدة
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين الأقباط بمناسبة عيد الفصح، أكد فيها أن المواطنة هي عماد "الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: "يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير".
لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 24, 2022
كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء.
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وتابع السيسي: "إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة".
وقال الرئيس المصري: "قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة"، مضيفا: "لا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية… بوحدتنا تحيا مصر".
يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 24, 2022
إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.
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واستطرد: "كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء".
واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الفصح "عيد القيامة"، أمس السبت، في أوقات مختلفة شملت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بينما احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية.