https://arabic.sputniknews.com/20220424/الصحة-الأردنية-توجه-نصائح-للمواطنين-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1061538763.html
الصحة الأردنية توجه نصائح للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية
الصحة الأردنية توجه نصائح للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية
نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود الأردن جراء زيادة نسبة الغبار والأتربة، وجهت وزارة الصحة في المملكة مجموعة نصائح مهمة للمواطنين تجنا لحدوث أي مضاعفات صحية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:12+0000
2022-04-24T07:12+0000
2022-04-24T07:12+0000
أخبار الأردن
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وحذرت الوزارة في بيان توعوي المواطنين من التعرض المباشر للغبار قدر الإمكان، بحسب موقع "عمون".وأوضحت وزارة الصحة أن الغبار من أكثر الأسباب التي تسبب الإصابة بالربو والتهاب الأغشية المخاطية والأنفية والتهاب طبقات الجلد وحساسية العين.وحثت وزارة الصحة الأردنيين على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام والحرص على ارتداء الكمامات.كما نصحت بغسل الوجه عند التعرض للغبار واستخدام مرضى الربو للأدوية الخاصة بهم.
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أخبار الأردن
الصحة الأردنية توجه نصائح للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية
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نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود الأردن جراء زيادة نسبة الغبار والأتربة، وجهت وزارة الصحة في المملكة مجموعة نصائح مهمة للمواطنين تجنا لحدوث أي مضاعفات صحية.
وحذرت الوزارة في بيان توعوي المواطنين من التعرض المباشر للغبار قدر الإمكان، بحسب موقع "عمون"
.
وأوضحت وزارة الصحة أن الغبار من أكثر الأسباب التي تسبب الإصابة بالربو والتهاب الأغشية المخاطية والأنفية والتهاب طبقات الجلد وحساسية العين.
وحثت وزارة الصحة الأردنيين على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام والحرص على ارتداء الكمامات.
كما نصحت بغسل الوجه عند التعرض للغبار واستخدام مرضى الربو للأدوية الخاصة بهم.