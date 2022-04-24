https://arabic.sputniknews.com/20220424/الصداع-الذي-يحدث-بعد-الأكل-قد-يشير-إلى-اضطراب-خطير-1061550880.html

الصداع الذي يحدث بعد الأكل قد يشير إلى اضطراب خطير

الصداع الذي يحدث بعد الأكل قد يشير إلى اضطراب خطير

تحدث أطباء عن ظاهرة تتعلق بالصداع الذي يحدث بعد تناول الطعام، والذي قد يكون عرضا لاضطراب لا يجب الاستهتار فيه أبدا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T12:29+0000

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مجتمع

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وفقًا للخبراء، فإن الشخص الذي يعاني من مثل هذا الشعور، يمكن أن يشك في وجود مشاكل في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.يقول الخبراء بحسب مواقع طبية عدة: إذا كان الشخص يعاني من صداع في غضون 4 ساعات بعد تناول الطعام، فقد يكون السبب هو انخفاض في نسبة السكر في الدم.حذر الخبراء الطبيون من أن انخفاض سكر الدم قد يشير، إلى اضطرابات خطيرة. مثل داء السكري وسرطان المعدة وأعضاء أخرى في الجهاز الهضمي واضطرابات هرمونية وآفات في المفصل الصدغي الفكي، بالإضافة إلى أورام الدماغ.ويوصي الخبراء أيضًا بأنه "إذا حدث صداع بعد تناول الطعام، ووصل لدرجة الغثيان، يجب على الشخص استشارة الطبيب دون تأخير".وأضاف الأطباء أن الصداع بعد الأكل قد يكون أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم. حيث يحدث هذا الألم عادة بسبب الأطباق التي تحتوي على الكثير من الملح.

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مجتمع