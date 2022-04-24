https://arabic.sputniknews.com/20220424/الصين-تخطط-لجلب-عينات-من-الجانب-الآخر-من-القمر-1061546050.html

الصين تخطط لجلب عينات من "الجانب الآخر" من القمر

الصين تخطط لجلب عينات من "الجانب الآخر" من القمر

قال مسؤول كبير في وكالة الفضاء الصينية إن العلماء والمهندسين الصينيين يفكرون في إرسال مسبار آلي لجمع الغبار والصخور من "الجانب البعيد من القمر"، وهو مسعى طموح... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T10:47+0000

2022-04-24T10:47+0000

2022-04-24T10:47+0000

الصين

القمر

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وصرح وو يان هوا، نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن "الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، أعادت المواد القمرية إلى الأرض، لكن لم يحصل أي منهم على عينات من الجانب البعيد له، والذي لا يواجه الأرض أبدًا"، حسبما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" اليوم الأحد.واعتبر الباحثون الصينيون إن الوكالة قد تستخدم مهمتها الروبوتية "تشاني 6" للهبوط على الجانب البعيد من القمر وجلب عينات من المواد المتوفرة على سطحه.وقال وو في مؤتمر صحفي في مقر وكالة الفضاء في بكين: "أخبرنا العديد من العلماء الوطنيين والأجانب أنهم ينتظرون بفارغ الصبر أن نحضر عينات من الجانب الآخر للقمر لأن مثل هذه المواد ستكون ذات قيمة علمية كبيرة".وأضاف: "ستمكن هذه العينات العلماء من تطوير دراساتهم حول عمر الجانب البعيد من القمر، وسيقوم الباحثون أيضًا بتحليل تكوين العينات لتوسيع المعرفة حول هذا الجانب".واعتبر المسؤول أن المواد التي أعادها مسبار "تشاني 5" الصيني ساعدت العلماء في التوصل لاستنتاج مفاده أنه "لا تزال هناك أنشطة بركانية على الجانب القريب من القمر منذ حوالي ملياري عام، وأن المواد من الجانب البعيد ستسمح لهم بالتحقق من الفرضية القائلة بأن البراكين أصبحت خاملة منذ حوالي أربعة مليارات سنة عليه".وكشف وو أنه لتحقيق هذا الهدف، ستكون هناك حاجة "لنقل الإشارات بين الجانب البعيد للقمر ومركز المراقبة الأرضية".وتابع: "حاليًا، لدينا قمر كويكياو، والذي يدور في فلك القمر لإرسال الإشارات بين مركز التحكم ومركبة الهبوط تشاني 4، بالإضافة إلى مركبة يوتو 2، ولكنه لن يعمل لفترة كافية لدعم مهمة تشاني 6".وختم وو: "لذلك نحن نفكر في تصميم شبكة تتابع الإشارة وتنظم الملاحة فوق القمر".

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الصين, القمر