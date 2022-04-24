https://arabic.sputniknews.com/20220424/الطوائف-المسيحية-الشرقية-في-سوريا-تحتفل-بعيد-الفصح-المجيد-والأسد-يقدم-تهنئته-1061555882.html
الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد والأسد يقدم تهنئته
الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد والأسد يقدم تهنئته
احتفلت الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي، في سوريا اليوم بعيد الفصح المجيد، داعية الله أن ينصر البلاد على قوى الشر والعدوان، فيما هنأ الرئيس السوري... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:02+0000
2022-04-24T14:02+0000
2022-04-24T14:02+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.ونقلت الوكالة عن البطريرك أفرام الثاني كلمته التي أكد فيها "أهمية تمثل قيم الفصح المجيد في مناحي الحياة كافة وفي المعاملات الإنسانية ونشر رسالة المحبة والسلام بين أبناء الوطن وفي العالم لأن قيامة السيد المسيح محطة فرح وتفاؤل وأمل لتخليص البشرية من الآلام ومنحها الرجاء في الحياة".ووفقا لـ"سانا" فقد احتفلت الطوائف الأرثوذكسية في كافة المحافظات السورية بعيد الفصح حسب التقويم الشرقي، ودعا المشاركون الله أن "ينصر سوريا على الإرهاب وقوى الشر والعدوان لتنهض من جديد قوية منيعة"، مع التأكيد على "المعاني السامية لعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام لينشر المحبة في نفوس الناس على الأرض وينصر الخير على الشر والنور على الظلام ويحقق الخلاص للبشرية".وفي السياق أيضا قالت وكالة "سانا" إن "الطائفة الأرمنية أحيت الذكرى الـ 107 للإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن على يد العثمانيين بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد والأسد يقدم تهنئته
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احتفلت الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي، في سوريا اليوم بعيد الفصح المجيد، داعية الله أن ينصر البلاد على قوى الشر والعدوان، فيما هنأ الرئيس السوري بشار الأسد أبناء هذه الطوائف متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.
ونقلت الوكالة
عن البطريرك أفرام الثاني كلمته التي أكد فيها "أهمية تمثل قيم الفصح المجيد في مناحي الحياة كافة وفي المعاملات الإنسانية ونشر رسالة المحبة والسلام بين أبناء الوطن وفي العالم لأن قيامة السيد المسيح محطة فرح وتفاؤل وأمل لتخليص البشرية من الآلام ومنحها الرجاء في الحياة".
ووفقا لـ"سانا" فقد احتفلت الطوائف الأرثوذكسية في كافة المحافظات السورية بعيد الفصح حسب التقويم الشرقي، ودعا المشاركون الله أن "ينصر سوريا على الإرهاب وقوى الشر والعدوان لتنهض من جديد قوية منيعة"، مع التأكيد على "المعاني السامية لعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام لينشر المحبة في نفوس الناس على الأرض وينصر الخير على الشر والنور على الظلام ويحقق الخلاص للبشرية".
وفي السياق أيضا قالت وكالة "سانا" إن "الطائفة الأرمنية أحيت الذكرى الـ 107 للإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن على يد العثمانيين بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة".