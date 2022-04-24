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العراق يعلن عن جولة سادسة من المحادثات الإيرانية السعودية
العراق يعلن عن جولة سادسة من المحادثات الإيرانية السعودية
وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، المباحثات السعودية الإيرانية التي استضافتها بغداد بأنها "كانت إيجابية". 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:59+0000
2022-04-24T11:59+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين أن الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين انتهت "بأجواء إيجابية".وذكر أن بغداد سوف تحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين السعودية وإيران.وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ‎عباس زاده مشكيني، عن انعقاد جولة خامسة من الحوار الإيراني السعودي في العراق.وقال البرلماني الإيراني إن: "الجولة الخامسة من الحوار الإيراني السعودي كانت إيجابية حسب التقديرات الأولية".وأضافت: "لقد عُقدت على مستوى جيد، ووفقاً لآخر المعلومات، كانت الانطباعات بناءة جدا".وتابع أن: "طهران ترغب دائما في أخذ زمام المبادرة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور حكيم، دون النظر إلى الخلف"، وفق وصفه، مشيدا بـ "جهود عمان والعراق لتوفير الأرضية المناسبة لبدء المحادثات بين إيران والسعودية".وأكد أن "إيران ستواصل الحوار الإيراني السعودي حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، لأن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة سياسياً وثقافياً واقتصادياً".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحكومة-العراقية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-المياه-في-نهر-دجلة-1061545915.html
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أخبار العراق اليوم, إيران, السعودية

العراق يعلن عن جولة سادسة من المحادثات الإيرانية السعودية

11:59 GMT 24.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، المباحثات السعودية الإيرانية التي استضافتها بغداد بأنها "كانت إيجابية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين أن الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين انتهت "بأجواء إيجابية".
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وذكر أن بغداد سوف تحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين السعودية وإيران.
وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ‎عباس زاده مشكيني، عن انعقاد جولة خامسة من الحوار الإيراني السعودي في العراق.
وقال البرلماني الإيراني إن: "الجولة الخامسة من الحوار الإيراني السعودي كانت إيجابية حسب التقديرات الأولية".
وأضافت: "لقد عُقدت على مستوى جيد، ووفقاً لآخر المعلومات، كانت الانطباعات بناءة جدا".
وتابع أن: "طهران ترغب دائما في أخذ زمام المبادرة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور حكيم، دون النظر إلى الخلف"، وفق وصفه، مشيدا بـ "جهود عمان والعراق لتوفير الأرضية المناسبة لبدء المحادثات بين إيران والسعودية".
وأكد أن "إيران ستواصل الحوار الإيراني السعودي حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، لأن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة سياسياً وثقافياً واقتصادياً".
وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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