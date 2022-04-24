https://arabic.sputniknews.com/20220424/الكشف-عن-أعراض-وطرق-الوقاية-من-التهاب-كبدي-غامض-يصيب-الأطفال-1061567161.html

الكشف عن أعراض وطرق الوقاية من التهاب كبدي غامض يصيب الأطفال

الكشف عن أعراض وطرق الوقاية من التهاب كبدي غامض يصيب الأطفال

كشفت الدكتورة أصالة لمع، اختصاصية البيولوجيا الجزيئية، عن أعراض وطرق الوقاية من فيروس كبدي غامض بعد أن لوحظت زيادة إصابة الأطفال دون سن العاشرة به. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T21:08+0000

2022-04-24T21:08+0000

2022-04-24T21:08+0000

مجتمع

الصحة

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ونقل موقع "الكونسلتو" عن منظمة الصحة العالمية قولها بأن هناك زيادة واضحة في إصابات الأطفال بالتهاب الكبد الحاد، حيث وصلت إلى 196 حالة، 144 منها في المملكة المتحدة البريطانية.ورجحت الطبيبة أن يكون متغير جديد من فيروس Adenovirus41 هو ما يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الغامض، إلى جانب تأثير الإفراط في تناول بعض الأدوية.وأوضحت أصالة لمع أن اصفرار الجلد أو بياض العين هو العرض الأساسي لهذا المرض، بالإضافة إلى: البول الداكن، ألم البطن، القيء، الشعور بالتعب.ونصحت لمع باللجوء إلى الأطباء فور ظهور الأعراض، حيث أنه في كثير من الأحيان يكون المريض عرضة لخطر لوفاة إذا لم يخضع سريعًا لعملية زراعة الكبد.واختتمت بانه من بين طرق حماية الأطفال من اللالتهاب الكبدي الغامض هو الحفاظ على نظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين بالماء الجاري والصابون، مع ضرورة الفحص الدوري، للكشف المبكر عن الأمراض.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري، تم تسجيل إصابات بالتهاب كبد غير معروف السبب في 16 دولة حول العالم، أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والدنمارك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا.

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مجتمع, الصحة