https://arabic.sputniknews.com/20220424/الكشف-عن-أكبر-ناطحة-سحاب-كهربائية-بالكامل-في-نيويورك-1061541959.html

الكشف عن أكبر ناطحة سحاب "كهربائية بالكامل" في نيويورك

الكشف عن أكبر ناطحة سحاب "كهربائية بالكامل" في نيويورك

كشف العملاق المصرفي الأمريكي "جيه بي مورغان" عن خطط لمقره العالمي الجديد، والتي تتضمن ناطحة سحاب مؤلفة من 60 طابقًا مدعومة بالكامل بالطاقة المتجددة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T08:42+0000

2022-04-24T08:42+0000

2022-04-24T08:42+0000

العالم

نيويورك

ناطحة سحاب

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وبحسب "CNN"، من المقرر أن يكتمل البرج الذي يبلغ ارتفاعه 1388 قدمًا في عام 2025، وسيصبح أكبر مبنى "كهربائي بالكامل" في نيويورك، وفقًا شركة الهندسة المعمارية البريطانية "فوستر وشركاه"، التي قامت بوضع خطط بالتصميم.وأظهرت سلسلة من العروض الرقمية، التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، الشكل المتدرج للبرج وهو يرتفع فوق وسط مانهاتن.وفي بيان صحفي مشترك، قالت شركتا "جيه بي مورغان" و"فوستر وشركاه"، إن ناطحة السحاب ستحقق "صافي انبعاثات تشغيلية صفرية" جزئيًا، وذلك من خلال استخدام الطاقة من محطة الطاقة الكهرومائية الحكومية.ويتميز هذا التصميم، بوجود نوافذ زجاجية ثلاثية وأنظمة لتخزين المياه وإعادة استخدامها والتي يمكن أن تقلل من الاستهلاك بنسبة 40٪، وسيستفيد البرج أيضًا من "تقنية البناء الذكية" من خلال استخدام أجهزة استشعار لمراقبة استهلاك الطاقة وتقليله.وبدأت أعمال البناء في الموقع، والذي كان في السابق موطنًا لمبنى "يونيون كاربايد" الذي يبلغ ارتفاعه 708 قدمًا، حيث أشار المهندسون المعماريون إلى أن 97٪ من مواد البناء السابقة سيتم "إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها".ويأتي الكشف عن هذا البناء، بعد أشهر فقط من إصدار عمدة نيويورك السابق بيل دي بلاسيو، قانونًا يقيد استخدام الوقود الأحفوري في جميع المباني السكنية والتجارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل. ويتطلب التشريع أن يتم تشييد جميع المباني الجديدة في المدينة لتكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2027.ويمكن أن يستوعب البرج الجديد ما يصل إلى 14000 موظف على مساحة 2.5 مليون قدم مربع، كما يوفر التصميم العديد من مرافق "العافية"، بما في ذلك أنظمة تنقية الهواء ومركز الصحة واللياقة البدنية والمساحات الخضراء الداخلية وتقنية "اللمس".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/كيف-يتم-تنظيف-واجهات-ناطحات-سحاب-ارتفاعها-335-مترا-1059982490.html

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العالم, نيويورك, ناطحة سحاب