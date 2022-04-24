https://arabic.sputniknews.com/20220424/المفوضية-الأوروبية-تحذر-من-أزمة-طاقة-خطيرة-قد-تعصف-بالاتحاد-الأوروبي-1061552000.html

المفوضية الأوروبية تحذر من "أزمة طاقة خطيرة" قد تعصف بالاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تحذر من "أزمة طاقة خطيرة" قد تعصف بالاتحاد الأوروبي

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا، إن فرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي قد يؤدي إلى "أزمة طاقة خطيرة في بعض دول الاتحاد... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T12:43+0000

2022-04-24T12:43+0000

2022-04-24T12:43+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضافت يوروفا في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية، اليوم الأحد: "نعمل حاليا على الحزمة السادسة من العقوبات، ولكن قبل فرض أي عقوبات، علينا التحقق من استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالغاز، فليس بالأمر البسيط. أزمة في عدد من الدول".واعتبرت يوروفا أن "على أوروبا أن تنهي في أقرب وقت ممكن اعتمادها على الطاقة الروسية، وأن تكون جادة بشأن وقف واردات النفط والغاز".وأضافت يوروفا: "من المؤسف أننا اعتمدنا بشدة على روسيا في الماضي"، مشيرة إلى أنه "كان يمكن بذل المزيد من الجهد" بشأن قضية الضغط على روسيا.ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل شبه كامل على مشتريات الغاز من الخارج، وكانت روسيا هي المورد الرئيسي في عام 2021، حيث قدمت ما يقرب من 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من "الوقود الأزرق"، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية سابقًا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية تخطط لتقديم خطة بحلول منتصف مايو/أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.

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