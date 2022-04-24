https://arabic.sputniknews.com/20220424/الموت-يفجع-الفنانة-المصرية-سمية-الخشاب-فيديو-1061550655.html
الموت يفجع الفنانة المصرية سمية الخشاب... فيديو
الموت يفجع الفنانة المصرية سمية الخشاب... فيديو
شاركت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، اليوم الأحد، في تشييع جنازة والدتها في محافظة الإسكندرية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:22+0000
2022-04-24T12:22+0000
2022-04-24T12:22+0000
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وأعلنت الخشاب عن وفاة والدتها، أمس السبت، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون، توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه، الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء".وشاركت سمية الخشاب منذ قليل في تشييع جنازة والدتها في الإسكندرية، عقب صلاة الظهر.وحرص العديد من الفنانين على تعزية سمية الخشاب في وفاة والدتها، ومن أبرزهم الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، التي كتبت على "تويتر": "إنا لله وإنّا إليه راجعون والدة سمية الخشاب في ذمة الله، أدعو لها بالرحمة والغفران وربنا يصبرك يا سمية على فراقها، خالص التعازي، البقاء لله".كما نعت الفنانة المصرية، فيفي عبده، والدة الفنانة سمية الخشاب، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".يشار إلى أن آخر ظهور إعلامي جمع بين سمية الخشاب ووالدتها كان في عام 2019 ببرنامج "أحلى النجوم"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، ومن تقديم بوسي شلبي.وكان آخر أعمال سمية الخشاب الفنية مسلسل "موسى"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويشاركها بطولته الفنان المصري، محمد رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
الموت يفجع الفنانة المصرية سمية الخشاب... فيديو
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شاركت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، اليوم الأحد، في تشييع جنازة والدتها في محافظة الإسكندرية.
وأعلنت الخشاب عن وفاة والدتها، أمس السبت، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون، توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه، الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء".
وشاركت سمية الخشاب منذ قليل في تشييع جنازة والدتها في الإسكندرية، عقب صلاة الظهر.
وحرص العديد من الفنانين على تعزية سمية الخشاب في وفاة والدتها، ومن أبرزهم الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، التي كتبت على "تويتر": "إنا لله وإنّا إليه راجعون والدة سمية الخشاب في ذمة الله، أدعو لها بالرحمة والغفران وربنا يصبرك يا سمية على فراقها، خالص التعازي، البقاء لله".
كما نعت الفنانة المصرية، فيفي عبده، والدة الفنانة سمية الخشاب، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
يشار إلى أن آخر ظهور إعلامي جمع بين سمية الخشاب ووالدتها كان في عام 2019 ببرنامج "أحلى النجوم"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، ومن تقديم بوسي شلبي.
وكان آخر أعمال سمية الخشاب الفنية مسلسل "موسى"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويشاركها بطولته الفنان المصري، محمد رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.