https://arabic.sputniknews.com/20220424/اندلاع-مواجهات-بين-متظاهرين-والشرطة-في-باريس-وإطلاق-الغاز-بعد-فوز-ماكرون-1061567489.html
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T21:13+0000
2022-04-24T21:13+0000
2022-04-24T21:13+0000
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اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون.