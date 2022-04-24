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اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
https://arabic.sputniknews.com/20220424/اندلاع-مواجهات-بين-متظاهرين-والشرطة-في-باريس-وإطلاق-الغاز-بعد-فوز-ماكرون-1061567489.html
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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انتخابات رئاسة فرنسا

اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون

21:13 GMT 24.04.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:57 GMT
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