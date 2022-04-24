https://arabic.sputniknews.com/20220424/بايدن-يقبل-دعوة-بينيت-لزيارة-تل-أبيب-خلال-الأشهر-المقبلة-1061564056.html
بايدن يقبل دعوة بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة
بايدن يقبل دعوة بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T18:06+0000
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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد فيه أنه أجرى اتصالا مع بايدن "لمناقشة الجهود المبذولة لوقف العنف والتحريض في القدس"، وقبل بايدن دعوة رئيس الوزراء بينيت معلنا "أنه ينوي زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة".وتطرق الطرفان أيضا إلى القضية الإيرانية "ومعارضة طلب إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".في وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه "نذكر مواطني الولايات المتحدة (في إسرائيل) بالبقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني حيث تحدث الحوادث الأمنية غالبا دون سابق إنذار".وقالت إنه "على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة (في إشارة لهجمات مسلحة نفذها فلسطينيون وردت إسرائيل بحملة اغتيالات واعتقالات بالضفة) وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة... لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام ( من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يقبل دعوة بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة.
القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد فيه أنه أجرى اتصالا مع بايدن "لمناقشة الجهود المبذولة لوقف العنف والتحريض في القدس"، وقبل بايدن دعوة رئيس الوزراء بينيت معلنا "أنه ينوي زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة".
وتطرق الطرفان أيضا إلى القضية الإيرانية "ومعارضة طلب إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".
في وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية
لدى إسرائيل بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه "نذكر مواطني الولايات المتحدة (في إسرائيل) بالبقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني حيث تحدث الحوادث الأمنية غالبا دون سابق إنذار".
وتابعت: "البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة حسب الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".
وقالت إنه "على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة (في إشارة لهجمات مسلحة نفذها فلسطينيون وردت إسرائيل بحملة اغتيالات واعتقالات بالضفة) وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة... لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام ( من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".