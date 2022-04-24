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https://arabic.sputniknews.com/20220424/بعد-السعودية-مصر-تحظر-رسميا-عرض-الجزء-الثاني-من-فيلم-دكتور-سترينج-1061539803.html
بعد السعودية... مصر تحظر رسميا عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج"‏
بعد السعودية... مصر تحظر رسميا عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج"‏
حظرت مصر رسميا عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج"، من إنتاج "استوديوهات مارفل" ‏للأبطال الخارقين.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:51+0000
2022-04-24T07:51+0000
مجتمع
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وأعلنت العديد من دور العرض المصرية حظر فيلم "Doctor Strange in The Multiverse of Madness" من العرض على شاشاتها.وقالت سينما "أيماكس مصر"، أمس السبت، إن الفيلم تم إلغاء عرضه على شاشتها، وتم حظره في مصر بشكل عام.وتأتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت تقارير أمريكية وبصورة حصرية، يوم الجمعة الماضي، أن المملكة العربية السعودية حظرت عرض الفيلم، بسبب وجود شخصية مثلية الجنس ضمن أبطاله.وليست هذه هي المرة الأولى التي تحظر دول عربية أفلاما لـ"مارفل" بسبب المثلية الجنس، فسبق أن منعت مصر والسعودية ودول خليجية عرض فيلم "Eternals"، من بطولة الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، بسبب تضمنه مشاهد قبلات تجمع بين شخصيات مثلية.ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 5 مايو/ أيار المقبل، وهو الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange"، الذي عرض في عام 2016، ومن بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ويتناول قصة الجراح الماهر "دكتور سترينج"، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.
https://arabic.sputniknews.com/20211105/أنجلينا-جولي-تنتقد-3-دول-خليجية-بعد-أنباء-حظرها-أحدث-أفلامها-من-العرض-الجماهيري-1050630249.html
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مجتمع, منوعات

بعد السعودية... مصر تحظر رسميا عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج"‏

07:51 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKاستوديوهات "مارفل" الأمريكية
استوديوهات مارفل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
استوديوهات "مارفل" الأمريكية
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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حظرت مصر رسميا عرض الجزء الثاني من فيلم "دكتور سترينج"، من إنتاج "استوديوهات مارفل" ‏للأبطال الخارقين.‏
وأعلنت العديد من دور العرض المصرية حظر فيلم "Doctor Strange in The Multiverse of Madness" من العرض على شاشاتها.
وقالت سينما "أيماكس مصر"، أمس السبت، إن الفيلم تم إلغاء عرضه على شاشتها، وتم حظره في مصر بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت تقارير أمريكية وبصورة حصرية، يوم الجمعة الماضي، أن المملكة العربية السعودية حظرت عرض الفيلم، بسبب وجود شخصية مثلية الجنس ضمن أبطاله.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحظر دول عربية أفلاما لـ"مارفل" بسبب المثلية الجنس، فسبق أن منعت مصر والسعودية ودول خليجية عرض فيلم "Eternals"، من بطولة الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، بسبب تضمنه مشاهد قبلات تجمع بين شخصيات مثلية.
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، في العرض الخاص لفيلم Eternals في لندن، بريطانيا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية بعد أنباء حظرها أحدث أفلامها من العرض الجماهيري
5 نوفمبر 2021, 14:49 GMT
ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 5 مايو/ أيار المقبل، وهو الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange"، الذي عرض في عام 2016، ومن بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ويتناول قصة الجراح الماهر "دكتور سترينج"، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.
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