https://arabic.sputniknews.com/20220424/بيونغ-يانغ-توسيع-وتطوير-علاقاتنا-مع-روسيا-موقف-ثابت-لنا-1061547663.html

بيونغ يانغ: توسيع وتطوير علاقاتنا مع روسيا موقف ثابت لنا

بيونغ يانغ: توسيع وتطوير علاقاتنا مع روسيا موقف ثابت لنا

أكدت الحكومة الكورية الشمالية أن توسيع العلاقات التعاونية مع روسيا هو موقف ثابت لبيونغ يانغ في مواجهة التحديات الأمريكية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T11:14+0000

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2022-04-24T11:14+0000

روسيا

كوريا الشمالية

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وحسب مقال نشرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية عبر صفحتها أكدت أن هذه العلاقات "تسهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة وإقامة النظام الدولي على أساس الاستقلال والعدل".المقال نشرته وزارة الخارجية الكورية احتفاء بالذكرى الثالثة للقمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في الـ25 من أبريل/ نيسان 2019.وقالت: "بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية بين كوريا الديمقراطية وروسيا، تتطور العلاقات طويلة الأمد للصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا بقوة أكبر بفضل الرعاية الخاصة لقادة البلدين".وشددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن هذا الحرص على تطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا يعتبر موقفا ثابتا لها، واصفة روسيا بأنها: "صديقتنا وجارتنا الصديقة، في جميع المجالات، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الديمقراطية وروسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-أوامر-عليا-في-كوريا-الشمالية-بالاستعداد-للحرب-إلى-جانب-روسيا-1059425655.html

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