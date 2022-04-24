https://arabic.sputniknews.com/20220424/بيونغ-يانغ-توسيع-وتطوير-علاقاتنا-مع-روسيا-موقف-ثابت-لنا-1061547663.html
بيونغ يانغ: توسيع وتطوير علاقاتنا مع روسيا موقف ثابت لنا
بيونغ يانغ: توسيع وتطوير علاقاتنا مع روسيا موقف ثابت لنا
أكدت الحكومة الكورية الشمالية أن توسيع العلاقات التعاونية مع روسيا هو موقف ثابت لبيونغ يانغ في مواجهة التحديات الأمريكية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:14+0000
2022-04-24T11:14+0000
2022-04-24T11:14+0000
روسيا
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/59/1043915929_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_23ed5d44e81cbb2c04c7e9288de81ee8.jpg
وحسب مقال نشرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية عبر صفحتها أكدت أن هذه العلاقات "تسهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة وإقامة النظام الدولي على أساس الاستقلال والعدل".المقال نشرته وزارة الخارجية الكورية احتفاء بالذكرى الثالثة للقمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في الـ25 من أبريل/ نيسان 2019.وقالت: "بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية بين كوريا الديمقراطية وروسيا، تتطور العلاقات طويلة الأمد للصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا بقوة أكبر بفضل الرعاية الخاصة لقادة البلدين".وشددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن هذا الحرص على تطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا يعتبر موقفا ثابتا لها، واصفة روسيا بأنها: "صديقتنا وجارتنا الصديقة، في جميع المجالات، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الديمقراطية وروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-أوامر-عليا-في-كوريا-الشمالية-بالاستعداد-للحرب-إلى-جانب-روسيا-1059425655.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/59/1043915929_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_36433de1c822ff3043651ba214102336.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية
بيونغ يانغ: توسيع وتطوير علاقاتنا مع روسيا موقف ثابت لنا
تابعنا عبر
أكدت الحكومة الكورية الشمالية أن توسيع العلاقات التعاونية مع روسيا هو موقف ثابت لبيونغ يانغ في مواجهة التحديات الأمريكية.
وحسب مقال نشرته وزارة الخارجية
الكورية الشمالية عبر صفحتها أكدت أن هذه العلاقات "تسهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة وإقامة النظام الدولي على أساس الاستقلال والعدل".
المقال نشرته وزارة الخارجية الكورية احتفاء بالذكرى الثالثة للقمة التي جمعت الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق
روسيا في الـ25 من أبريل/ نيسان 2019.
وأوضحت الوزارة في مقالها أن زيارة كيم لروسيا "كانت حدثا تاريخيا"، مؤكدة أنه "كان بمثابة نقطة تحول في وضع العلاقات الودية بين البلدين على مرحلة جديدة أعلى".
وقالت: "بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية بين كوريا الديمقراطية وروسيا، تتطور العلاقات
طويلة الأمد للصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا بقوة أكبر بفضل الرعاية الخاصة لقادة البلدين".
وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تتواصل من أجل "مواجهة تحديات وضغوط الولايات المتحدة والقوات التابعة لها"، مؤكدة حرصها على " تطورها وتقويتها".
وشددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن هذا الحرص على تطوير العلاقات الودية والتعاونية
مع روسيا يعتبر موقفا ثابتا لها، واصفة روسيا بأنها: "صديقتنا وجارتنا الصديقة، في جميع المجالات، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الديمقراطية وروسيا".