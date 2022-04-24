https://arabic.sputniknews.com/20220424/تدمير-ترسانة-أسلحة-أمريكية-جنوبي-أوكرانيا-إطلاق-عملية-الإرادة-الصلبة-لملاحقة-داعش-غربي-العراق-1061556045.html

تدمير ترسانة أسلحة أمريكية جنوبي أوكرانيا... إطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" غربي العراق

تدمير ترسانة أسلحة أمريكية جنوبي أوكرانيا... إطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" غربي العراق

أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، استهداف 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، السبت 24 أبريل/ نيسان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T14:08+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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تدمير ترسانة أسلحة أمريكية جنوب أوكرانيا... إطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" غرب العراق تدمير ترسانة أسلحة أمريكية جنوب أوكرانيا... إطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" غرب العراق

القوات الجوية الروسية تدمر ترسانة أسلحة أمريكية في أوديسا بجنوب أوكرانياوأوضح أن القوات الفضائية الروسية، أخرجت محطة لوجستية بمطار عسكري بمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا عن الخدمة، باستخدام صواريخ عالية الدقة طويلة المدى، لافتا إلى أن (المحطة) كانت تُستخدم لتخزين كمية كبيرة من الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن تتجه حاليا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، بعد فشل الضغوط الاقتصادية على روسيا.في سياق آخر، ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يفعل كل ما في وسعه لمنع أي تصعيد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.في هذا السياق، قال اللواء عمر معربوني – الخبير العسكري والاستراتيجي إن القوات الروسية تقوم منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا باستهداف هذه الأسلحة ومراكز تجمعها، لافتا إلى أن حدود أوكرانيا مع الدول المجاورة حدود طويلة ما يصعب على أي دولة في العالم ضبط تلك الحدود بنسبة مائة بالمائة.وأشار معربوني إلى أن ذلك سينعكس على العملية العسكرية الروسية إيجابا لأن هذا من شانه تقليل القدرة النارية للعدو، وهذا يندرج ضمن سياق عام هو تحقيق أهداف العملية وعلى رأسها نزع سلاح أوكرانيا الجوي والبحري والدفاعي.جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومةأعلنت جمعية المصارف في لبنان، رفضها خطة التعافي المعروضة من الحكومة ‏اللبنانية، التي تهدف لتحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات ‏التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، بحسب قولها.‏ووصفت الجمعية الخطة في بيان لها بـ"الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.في هذا الصدد، قال سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن جمعية المصارف لا تريد أن تلتزم بأي خطة حكومية حتى تبعد نفسها عن أي رقابة على عملها في ظل اتهامها بإساءة استخدام أموال المودعين، لافتا إلى أنه إذا لم تلتزم المصارف بخطة الدولة سيزداد التعثر وتزداد الأمور تعقيدا.وأضاف أبو زيد أن ما حدث يعقد مسار التفاوض مع صندوق النقد، لأن ذلك يعني دوليًا أنه لا توجد في هذا البلد حكومة مركزية قادرة على التحكم في مؤسساتها، ما يشير للمجتمع الدولي إلى أنها دولة فاشلة.العراق يعلن إطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" غربي العراقأعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، أن القوات الأمنية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في مناطق غرب العراق.وتتزامن عملية "الإرادة الصلبة" مع عمليات أخرى تنفذها القوات الأمنية في ديالى وشرق محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر "داعش" الإرهابي، بحسب البيان.في هذا الإطار، أكد الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، على أن "القوات العراقية تقوم بملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".وأوضح أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" غربي العراق، وبتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تم"تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباراتي"، كون المعركة مع ما تبقى مع هذه الثلة إرهابية "معركة استخبارات".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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