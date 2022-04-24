https://arabic.sputniknews.com/20220424/تراجع-كبير-لأسعار-الذهب-في-مصر-الغرام-يفقد-15-جنيها-1061545031.html
تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر.. الغرام يفقد 15 جنيها
تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر.. الغرام يفقد 15 جنيها
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية بالسوق المصرية تراجعا كبيرا مقارنة بأسعار أمس. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:19+0000
2022-04-24T10:19+0000
2022-04-24T10:19+0000
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ووفقا لموقع مصراوي فقد تراجع الغرام الواحد 15 جنيها، خلال التعاملات الصباحية، وذلك بالمقارنة مع الأسعار التي شهدتها الأسوق المصرية أمس.ووفقا لهذا التراجع فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 717 جنيها، وعيار 18 إلى 921 جنيها، والغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية وصل إلى 1075 جنيها، فيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1229 جنيها.يأتي ذلك فيما وصلت أسعار الذهب العالمية في آخر جلسات الأسبوع المنصرم إلى 1931 دولارا للأوقية، مسجلة تراجعا قدره 1.03%.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر.. الغرام يفقد 15 جنيها
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شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية بالسوق المصرية تراجعا كبيرا مقارنة بأسعار أمس.
ووفقا لموقع مصراوي
فقد تراجع الغرام الواحد 15 جنيها، خلال التعاملات الصباحية، وذلك بالمقارنة مع الأسعار التي شهدتها الأسوق المصرية أمس.
ووفقا لهذا التراجع فقد وصل سعر الغرام
عيار 14 إلى 717 جنيها، وعيار 18 إلى 921 جنيها، والغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية وصل إلى 1075 جنيها، فيما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1229 جنيها.
وحسب الأسعار الجديدة انخفض سعر الجنيه الذهب، ليصل إلى 8600 جنيه.
يأتي ذلك فيما وصلت أسعار الذهب العالمية في آخر جلسات الأسبوع المنصرم إلى 1931 دولارا للأوقية، مسجلة تراجعا قدره 1.03%.