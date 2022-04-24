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https://arabic.sputniknews.com/20220424/ترامب-بعد-مصافحة-بايدن-للهواء-ارتباكه-يقود-الولايات-المتحدة-إلى-الجحيم-1061536880.html
ترامب بعد مصافحة بايدن للهواء: ارتباكه يقود الولايات المتحدة إلى الجحيم
ترامب بعد مصافحة بايدن للهواء: ارتباكه يقود الولايات المتحدة إلى الجحيم
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T01:49+0000
2022-04-24T02:22+0000
دونالد ترامب
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موسكو - سبوتنيك وأضاف ترامب، "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".للمرة الثانية في أسبوع، ظهر الرئيس بايدن وهو يصافح الهواء. وأنهى بايدن جولته في البلاد بخطاب حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.بعد ذلك قام الرئيس الأمريكي بربع دورة أخرى، ومد يده مرة أخرى إلى الفراغ. بعد ذلك التفت الرئيس الأمريكي للجمهور بابتسامة وشكر الجمهور على اهتمامهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/مرة-جديدةبايدن-يصافح-الهواء-ويتلفت-حوله-بحثا-عن-مخرج-فيديو-1061515394.html
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دونالد ترامب

ترامب بعد مصافحة بايدن للهواء: ارتباكه يقود الولايات المتحدة إلى الجحيم

01:49 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 02:22 GMT 24.04.2022)
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / LM Otero
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.
موسكو - سبوتنيك وأضاف ترامب، "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".
وتابع ترامب، "لسوء الحظ لدينا رئيس لا يفهم على الإطلاق ما يحدث. يصافح الهواء، ويتجول في حيرة من أمره".
للمرة الثانية في أسبوع، ظهر الرئيس بايدن وهو يصافح الهواء. وأنهى بايدن جولته في البلاد بخطاب حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
مرة جديدة..بايدن "يصافح الهواء" ويتلفت حوله بحثا عن مخرج.. فيديو
أمس, 09:46 GMT
بعد ذلك قام الرئيس الأمريكي بربع دورة أخرى، ومد يده مرة أخرى إلى الفراغ. بعد ذلك التفت الرئيس الأمريكي للجمهور بابتسامة وشكر الجمهور على اهتمامهم.
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