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https://arabic.sputniknews.com/20220424/تركيا-تدين-هجومين-إرهابيين-في-العاصمة-الصومالية-1061542808.html
تركيا تدين هجومين إرهابيين في العاصمة الصومالية
تركيا تدين هجومين إرهابيين في العاصمة الصومالية
أدانت الحكومة التركية، بأشد العبارات هجومين استهدفا مطعما ومستشفى في العاصمة الصومالية، مقديشو. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:16+0000
2022-04-24T09:16+0000
الصومال
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأناضول.وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ مقتل 6 أشخاص في الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة مقديشو في 22 أبريل/ نيسان بوقت الإفطار، وإصابة 4 أطفال بجروح في هجوم إرهابي آخر أمس السبت على مستشفى رجب طيب أردوغان بالعاصمة الصومالية مقديشو".وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية غير الإنسانية، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم تعازينا لذويهم وللشعب الصومالي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وأكد البيان أن تركيا ستواصل بحزم الوقوف إلى جانب السلطات الصومالية في حربها ضد الإرهاب.​​​​​​​ويوم الجمعة لقي 6 أشخاص مصرعهم في تفجير، يعتقد أنه انتحاري، استهدف مطعما يطل على ساحل ليدو شرقي مقديشو. ويوم السبت أصيب 4 أطفال في هجوم إرهابي استهدف مستشفى بالعاصمة الصومالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/بعثة-الاتحاد-الأفريقي-إلى-الصومال-تحدد-خطة-من-4-مراحل-لعملية-الانتقال-السياسي-1061409705.html
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الصومال

تركيا تدين هجومين إرهابيين في العاصمة الصومالية

09:16 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدانت الحكومة التركية، بأشد العبارات هجومين استهدفا مطعما ومستشفى في العاصمة الصومالية، مقديشو.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأناضول.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ مقتل 6 أشخاص في الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة مقديشو في 22 أبريل/ نيسان بوقت الإفطار، وإصابة 4 أطفال بجروح في هجوم إرهابي آخر أمس السبت على مستشفى رجب طيب أردوغان بالعاصمة الصومالية مقديشو".
وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية غير الإنسانية، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم تعازينا لذويهم وللشعب الصومالي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأكد البيان أن تركيا ستواصل بحزم الوقوف إلى جانب السلطات الصومالية في حربها ضد الإرهاب.​​​​​​​
ويوم الجمعة لقي 6 أشخاص مصرعهم في تفجير، يعتقد أنه انتحاري، استهدف مطعما يطل على ساحل ليدو شرقي مقديشو. ويوم السبت أصيب 4 أطفال في هجوم إرهابي استهدف مستشفى بالعاصمة الصومالية.
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