https://arabic.sputniknews.com/20220424/تشاووش-أوغلو-يصف-بعض-القادة-الغربيين-بـالمنافقين-لاستخدامهم-مصطلح-الإبادة-الجماعية-للأرمن-1061558569.html
تشاووش أوغلو يصف بعض القادة الغربيين بـ"المنافقين" لاستخدامهم مصطلح "الإبادة الجماعية للأرمن"
تشاووش أوغلو يصف بعض القادة الغربيين بـ"المنافقين" لاستخدامهم مصطلح "الإبادة الجماعية للأرمن"
وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "بعض القادة الغربيين" بـ"المنافقين" لاستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بأحداث عام 1915 في الإمبراطورية... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:12+0000
2022-04-24T15:12+0000
2022-04-24T15:12+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف تشاووش أوغلو عبر حسابه الشخضي على "تويتر" اليوم الأحد: "جادل بعض القادة الغربيين في الأيام الأخيرة بأنه لا يمكن استخدام كلمة إبادة جماعية إلا بعد صدور قرار من المحكمة، هذا صحيح، ومع ذلك، عندما يستخدم هؤلاء الأشخاص أنفسهم، منقادين بدوافع سياسية، ودون قرار من المحكمة، كلمة إبادة جماعية، فيما يتعلق بأحداث عام 1915، فهذا هو أوضح مثال على نفاقهم".وفي مثل هذا اليوم، في 24 نيسان أبريل2021، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، إثر توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية".وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الخارجية استدعت عقب تصريحات بايدن بشأن أحداث عام 1915 السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، لمقر الوزارة حيث كان في استقباله نائب الوزير سادات أونال"، لافتا إلى أن أونال أبلغ السفير الأمريكي شجب بلاده القوي لتصريح بايدن، فضلا عن إبلاغه بأن تصريحات بايدن لا قيمة لها في القانون الدولي وتضر بالعلاقات الثنائية".ودانت الخارجية التركية في وقت سابق بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 بأشد العبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/أردوغان-يدعو-لبناء-مستقبل-مشترك-بين-الأتراك-والأرمن-1061552592.html
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أخبار تركيا اليوم
تشاووش أوغلو يصف بعض القادة الغربيين بـ"المنافقين" لاستخدامهم مصطلح "الإبادة الجماعية للأرمن"
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وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "بعض القادة الغربيين" بـ"المنافقين" لاستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بأحداث عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.
وأضاف تشاووش أوغلو عبر حسابه الشخضي على "تويتر" اليوم الأحد: "جادل بعض القادة الغربيين في الأيام الأخيرة بأنه لا يمكن استخدام كلمة إبادة جماعية إلا بعد صدور قرار من المحكمة، هذا صحيح، ومع ذلك، عندما يستخدم هؤلاء الأشخاص أنفسهم، منقادين بدوافع سياسية، ودون قرار من المحكمة، كلمة إبادة جماعية، فيما يتعلق بأحداث عام 1915، فهذا هو أوضح مثال على نفاقهم".
وفي مثل هذا اليوم، في 24 نيسان أبريل2021، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، إثر توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية".
وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية
لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الخارجية استدعت عقب تصريحات بايدن بشأن أحداث عام 1915 السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، لمقر الوزارة حيث كان في استقباله نائب الوزير سادات أونال"، لافتا إلى أن أونال أبلغ السفير الأمريكي شجب بلاده القوي لتصريح بايدن، فضلا عن إبلاغه بأن تصريحات بايدن لا قيمة لها في القانون الدولي وتضر بالعلاقات الثنائية".
ودانت الخارجية التركية في وقت سابق بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 بأشد العبارات.