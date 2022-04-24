تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية للشهر الثاني تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:00 GMT 24.04.2022
العسكريون الروس يوفرون الأمن في احتفالات عيد الفصح في خيرسون
وفر العسكريون الروس أمن احتفالات عيد الفصح في خيرسون، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية.
وذكر التقرير أن "المؤمنين الأرثوذكس في مدينة خيرسون احتفلوا بعيد الفصح. وقد تم توفير الأمن خلال احتفالات عيد الفصح من قبل العسكريين الروس، وألغت الإدارة العسكرية والمدنية المؤقتة حظر التجول في ليلة عيد الفصح".
05:24 GMT 24.04.2022
القوات الأوكرانية تقصغ غورلوفكا بقذائف 122 ملم
أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك أن القوات الأوكرانية في الساعة 7.05 و 7.20 (بالتزامن مع توقيت موسكو) قصفت غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت قذائف من عيار 122 ملم.
04:44 GMT 24.04.2022
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا
أفادت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك أن القوات الأوكرانية في الساعة 6.45 (بتوقيت موسكو) قصفت غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت 10 قذائف من عيار 120 ملم.
04:43 GMT 24.04.2022
خبراء الألغام الروس يبطلون مفعول القذائف الأوكرانية في المباني السكنية بالقرب من خيرسون
أفاد المهندسون العسكريون الروس، أنه بناء على طلب السكان المحليين، قاموا بتطهير منازل خاصة في منطقة خيرسون، بحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.
وقالت الخدمة: "يقوم جنود الوحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود بإزالة القذائف في إحدى قرى منطقة خيرسون. حيث سقطت عشرات القذائف المختلفة في منازل خاصة وعلى أراضي المدنيين، نتيجة لقصف القوميين الأوكرانيين".