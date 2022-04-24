تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

خبراء الألغام الروس يبطلون مفعول القذائف الأوكرانية في المباني السكنية بالقرب من خيرسون

أفاد المهندسون العسكريون الروس، أنه بناء على طلب السكان المحليين، قاموا بتطهير منازل خاصة في منطقة خيرسون، بحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.

وقالت الخدمة: "يقوم جنود الوحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود بإزالة القذائف في إحدى قرى منطقة خيرسون. حيث سقطت عشرات القذائف المختلفة في منازل خاصة وعلى أراضي المدنيين، نتيجة لقصف القوميين الأوكرانيين".