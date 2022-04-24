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تونس.. إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بالمنستير
تونس.. إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بالمنستير
نجحت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية المنستير التونسية، اليوم الأحد، في إحباط عمليتي هجرة غير نظامية من سواحل المدينة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T16:28+0000
2022-04-24T16:28+0000
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أخبار تونس اليوم
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ونقل "راديو موزاييك" عن كاتب عام نقابة المنطقة البحرية بالمنستير، عثمان بسباس، قوله إنه في مرحلة أولى تم إحباط عملية من طرف الوحدات العامة، تضم 7 أشخاص أصيلي المنستير وسوسة، من بينهم امرأة، وتم إدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بالمنستير وحجز المركب الخشبي والمحرك وكمية من المحروقات".وتابع الكاتب: "تتمثل العملية الثانية في القبض على 10 أجانب من أصحاب الجنسية الإفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم امرأة وحجز المركب والمحرك".من جانبها، تعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بتولي المسألة، وفتح محاضر في عمليتي الاجتياز والكشف عن المنظمين وإيقاف منظم وإدراج آخر في التفتيش.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تونسية، أمس السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس، ونقل موقع إذاعة "شمس إف إم" عن مصدر أمني قوله بأن غرق المراكب حدث نظرا لحالتها المتداعية.وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و222 شخصا من بلدان أفريقيا.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس.. إحباط عمليتي هجرة غير نظامية بالمنستير

16:28 GMT 24.04.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
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نجحت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية المنستير التونسية، اليوم الأحد، في إحباط عمليتي هجرة غير نظامية من سواحل المدينة.
ونقل "راديو موزاييك" عن كاتب عام نقابة المنطقة البحرية بالمنستير، عثمان بسباس، قوله إنه في مرحلة أولى تم إحباط عملية من طرف الوحدات العامة، تضم 7 أشخاص أصيلي المنستير وسوسة، من بينهم امرأة، وتم إدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بالمنستير وحجز المركب الخشبي والمحرك وكمية من المحروقات".
وتابع الكاتب: "تتمثل العملية الثانية في القبض على 10 أجانب من أصحاب الجنسية الإفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم امرأة وحجز المركب والمحرك".
من جانبها، تعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بتولي المسألة، وفتح محاضر في عمليتي الاجتياز والكشف عن المنظمين وإيقاف منظم وإدراج آخر في التفتيش.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تونسية، أمس السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس، ونقل موقع إذاعة "شمس إف إم" عن مصدر أمني قوله بأن غرق المراكب حدث نظرا لحالتها المتداعية.
وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و222 شخصا من بلدان أفريقيا.
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