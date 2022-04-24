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https://arabic.sputniknews.com/20220424/ثعبان-أسود-ينسل-إلى-منزل-ويثير-الهلع-فيديو-1061553907.html
ثعبان أسود ينسل إلى منزل ويثير الهلع... فيديو
ثعبان أسود ينسل إلى منزل ويثير الهلع... فيديو
تتميز تايلاند بمعالمها السياحية وشواهدها التاريخية، بالإضافة لشطآنها الخلابة التي تستقطب السياح من شتى أنحاء العالم، كما تتميز البلاد بطقسها الاستوائي، والذي... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-24T13:25+0000
نادي الفيديو
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وانتشر شريط فيديو منزلي في منطقة فاتالونغ، حيث تظهر سيدة جالسة على عتبة البيت، ليعكر صفوها ضيف غير مرحب به على الإطلاق، إذ انسل ثعبان أسود اللون إلى بهو المنزل مثيرا الهلع بين قاطنيه.وعادة في تايلاند، يشارك الأشخاص المدربون بشكل خاص في اصطياد الثعابين، فهذه الزواحف شديدة السمية هناك، إلا أن المرأة خاطرت بحياتها، وواجهت الضيف غير المدعو لمنزلها.
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ثعبان أسود ينسل إلى منزل ويثير الهلع... فيديو

13:24 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 24.04.2022)
CC0 / pixabay / ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار
ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
CC0 / pixabay /
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تتميز تايلاند بمعالمها السياحية وشواهدها التاريخية، بالإضافة لشطآنها الخلابة التي تستقطب السياح من شتى أنحاء العالم، كما تتميز البلاد بطقسها الاستوائي، والذي يشهد تنوعا للحياة البرية.
وانتشر شريط فيديو منزلي في منطقة فاتالونغ، حيث تظهر سيدة جالسة على عتبة البيت، ليعكر صفوها ضيف غير مرحب به على الإطلاق، إذ انسل ثعبان أسود اللون إلى بهو المنزل مثيرا الهلع بين قاطنيه.
وعادة في تايلاند، يشارك الأشخاص المدربون بشكل خاص في اصطياد الثعابين، فهذه الزواحف شديدة السمية هناك، إلا أن المرأة خاطرت بحياتها، وواجهت الضيف غير المدعو لمنزلها.
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