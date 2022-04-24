https://arabic.sputniknews.com/20220424/جنرال-روسي-صاروخ-سارمات-قادر-على-حمل-عدة-رؤوس-أفانغارد-1061560041.html
جنرال روسي: صاروخ "سارمات" قادر على حمل عدة رؤوس "أفانغارد"
جنرال روسي: صاروخ "سارمات" قادر على حمل عدة رؤوس "أفانغارد"
صرح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكاييف، أن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، يمكن أن يحمل عددا من الرؤوس الحربية الخاصة بصاروخ... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:53+0000
2022-04-24T15:53+0000
2022-04-24T15:53+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال كاراكاييف، في حديث لقناة "روسيا 1": "بالنسبة إلى سارمات، فهو نظام صاروخي مختلف، حيث أنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد"، وقد تم إنشاؤه، من بين أشياء أخرى، من المعدات القتالية لأفانغارد، مع الأخذ في الاعتبار أن أن عدد الرؤوس الحربية في هذا المجمع قابلة للزيادة".وأضاف كاراكاييف: "ظهور أفانغارد يخلق حقبة جديدة في عصر الأسلحة فرط الصوتية، واليوم، لا توجد دولة في العالم، سوى روسيا، لديها مثل هذه الوحدات في نطاق المهام القتالية".وأطلقت وزارة الدفاع الروسية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، يوم 20 نيسان/أبريل، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى "منطقة معينة" في إقليم "كامتشاتكا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/روغوزين-يقارن-بين-صواريخ-سارمات-و-فويفودا-1061524935.html
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رصد عسكري, روسيا
جنرال روسي: صاروخ "سارمات" قادر على حمل عدة رؤوس "أفانغارد"
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صرح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكاييف، أن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، يمكن أن يحمل عددا من الرؤوس الحربية الخاصة بصاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي.
وقال كاراكاييف، في حديث لقناة "روسيا 1": "بالنسبة إلى سارمات، فهو نظام صاروخي مختلف، حيث أنه قائم على حاملة أقوى بكثير من حاملة "أفانغارد"، وقد تم إنشاؤه، من بين أشياء أخرى، من المعدات القتالية لأفانغارد، مع الأخذ في الاعتبار أن أن عدد الرؤوس الحربية في هذا المجمع قابلة للزيادة".
وأضاف كاراكاييف: "ظهور أفانغارد يخلق حقبة جديدة في عصر الأسلحة فرط الصوتية، واليوم، لا توجد دولة في العالم، سوى روسيا، لديها مثل هذه الوحدات في نطاق المهام القتالية".
وأطلقت وزارة الدفاع الروسية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، يوم 20 نيسان/أبريل، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".
وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".
وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى "منطقة معينة" في إقليم "كامتشاتكا".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".