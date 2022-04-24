https://arabic.sputniknews.com/20220424/حجز-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-في-الرعاية-المركزة-ونجله-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-1061567047.html
حجز عبد الرحمن أبو زهرة في الرعاية المركزة ونجله يكشف تطورات حالته الصحية
حجز عبد الرحمن أبو زهرة في الرعاية المركزة ونجله يكشف تطورات حالته الصحية
كشف نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T21:00+0000
2022-04-24T21:00+0000
2022-04-24T21:00+0000
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وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته على "فيسبوك": "نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية".وأضاف: "أتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه".وتابع: "بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم".ومن جانبها قالت سحر أبو زهرة ابنة الفنان إن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها.وأضافت: "شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله".
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مجتمع, مصر, أخبار الفنانين في مصر
حجز عبد الرحمن أبو زهرة في الرعاية المركزة ونجله يكشف تطورات حالته الصحية
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كشف نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا.
وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته على "فيسبوك": "نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية".
وأضاف: "أتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه".
وتابع: "بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم".
ومن جانبها قالت سحر أبو زهرة ابنة الفنان إن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها.
وأضافت: "شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله".