https://arabic.sputniknews.com/20220424/حرس-الحدود-الإيراني-ونظيره-الأفغاني-يتفقان-على-دراسة-ما-حدث-من-توترات-على-معبر-دوغارون-1061539272.html

حرس الحدود الإيراني ونظيره الأفغاني يتفقان على دراسة ما حدث من توترات على معبر دوغارون

حرس الحدود الإيراني ونظيره الأفغاني يتفقان على دراسة ما حدث من توترات على معبر دوغارون

أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية عن اتفاق مع نظيرتها الأفغانية، على قيام خبراء من الطرفين بدراسة ما حدث من توترات شهدها معبر دوغارون الحدودي بين البلدين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T07:33+0000

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ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية أكد قائد مقر تايباد الحدودي، العقيد محمد جراغ، أن اتفاقا تم بين الطرفين الإيراني والأفغاني على قيام خبراء من الجانبين بدراسة ما حدث من توترات حدودية على معبر دوغارون.وقال جراغ: "عقب الاشتباكات التي وقعت على الحدود المشتركة بين الجمهورية الإسلامية وأفغانستان، تقرر وبعد المفاوضات التي جرت بين قوات حرس الحدود من الجانبين، دراسة الموضوع من قبل خبراء الطرفين" .وعن أسباب ما حدث من توترات بالمعبر، أكد جراغ أن السبب المباشر هو محاولة القوات التابعة لحركة طالبان "تدشين طريق في المعبر قرب الحدود الايرانية دون التشاور مع طهران".وأكد جراغ على أن الحدود الإيرانية الأفغانية المشتركة هادئة، وأن السلام مستتب فيها، لافتا إلى أن بلاده "تراقب ولديها اشراف استخباراتي وعملياتي على الحدود".يشار إلى أن مدينة تايباد التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف شخص، تقع على بعد 228 كيلومترا جنوب شرق مشهد، وتحدها من الشرق والجنوب الشرقي افغانستان.وتقع جمارك دوغارون في مدينة تايباد وعلى مسافة 18 كم بين إيران وأفغانستان، وهي نشطة في مجال التصدير والاستيراد وعبور المسافرين.

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