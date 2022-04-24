https://arabic.sputniknews.com/20220424/خبراء-الصراع-السياسي-من-أكبر-أسباب-الفراغ-الأمني-في-ليبيا--1061566599.html

خبراء: الصراع السياسي من أكبر أسباب الفراغ الأمني في ليبيا

خبراء: الصراع السياسي من أكبر أسباب الفراغ الأمني في ليبيا

تعاني ليبيا فراغا أمنيا كبير بسبب ضعف الحالة السياسية في البلاد منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير، والتجاذبات السياسية التي استمرت حتى الآن، والانقسام... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T20:36+0000

2022-04-24T20:36+0000

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أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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كما إن الجهات الأمنية الرسمية التابعة للحكومة ليست لديها القوة الحقيقة لبسط الأمن في البلاد، فيما يرى خُبراء إن المساحة الجغرافية الكبيرة للبلاد والانقسام العسكري، سبب حقيقي في عدم استتباب الأمن، وساهم هذا الأمر في انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة التي سيطرت في سنوات سابقة على بعض المدن الليبية، أما الآن تنشط هذه التشكيلات في بعض المناطق بقيامها ببعض العمليات النوعية كتفخيخ السيارات وزرع القنابل في بعض المقرات العسكرية والمدنية.سيطرة التنظيمات الإرهابيةبعد العام الأول لثورة فبراير، انتهزَ قادة هذه التنظيمات هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وبسطوا سيطرتهم على العديد من المدن أبرزها مدينة درنة وبنغازي في الشرق الليبي، التي ظلت تحت سيطرة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، ومحاولات قادة هذه التشكيلات المسلحة إعلان كل مدينة إمارة إسلامية، بالإضافة لمدينة سرت في الوسط التي ظلت تحت سيطرة التنظيم، ومارس فيها أبشع الجرائم من قتل وتنكيل وتدمير، ومدن صبراتة والزاوية وغيرها من المدن التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، التي أرهبت الأهالي طيلة تلك السنوات.تنامى الفكر المتطرف في ظل غياب حقيقي لهيبة الدولة الأمنية، ولعل آخر هذه العمليات الإرهابية، استهداف مقر سرية الدبابات التابعة للواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبي، بسيارة مفخخة بنظام التشغيل عن بُعد، في الثامن عشر من أبريل الجاري.وفي هذا الإطار أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"أن "التنظيمات الإرهابية كونت ائتلافا مع عصابات الجريمة المنظمة، التي كانت تمتهن تهريب الوقود، والاتجار بالبشر، والخطف، والابتزاز، جاء هذا الائتلاف نتيجة سيطرة القوات المسلحة التي أمنت مدن ومناطق الجنوب الليبي، وقطعت الطريق عليهم، لهذا شكلوا هذا الائتلاف".وأضاف: "تم إطلاق النار على البوابة المتمركزة التابعة للجيش وهروب المنفذين، وتوفي على إثر تلك العملية الشهيد سراج الفرجاني، أما السيارة المفخخة في العملية الأخيرة التي انفجرت أمام معسكر الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي، هذه العمليات تدل على ضعف ويأس هذه التشكيلات".وأوضح المحجوب أن "الجيش يسيطر على الجنوب الليبي بالكامل، هاجمنا مؤخرا تنظيم إرهابي متمركز في الجنوب، مؤكدا أن ما حصل بين تنظيمات داعش، وبوكو حرام، والقاعدة، وبقية التنظيمات المتناثرة هي محاولات لإحياء نشاطهم".وتابع أن "الجيش يسيطر على المنطقة الجنوبية بالكامل، عن طريق الاستطلاعات البرية، والجوية، والدوريات المتحركة، والسيطرة كاملة ومطلقة، وهذه العمليات التي تقوم بها التنظيمات أشبه بالجرائم الجنائية، التي من الممكن ان تحدث في أي مكان، وإن الأوضاع الأمنية في المناطق التي تأمنها القوات المسلحة هي آمنة تماما".الدبيبة نسف العهودوتابع: "الدبيبة نسف جهود لجنة 5+5 في وقف إطلاق النار والاستمرار فيه، وتوحيد المؤسسات وغيرها، أطلق الكثير من الوعود الكاذبة، والعمل بقصد المحاولة للنيل من القوات المسلحة التي لا يمكن أن تكون في أي طرف يباع فيه الوطن، كما إن الدبيبة لديه قضايا اختلاسات بأرقام كبيرة، ونؤكد بأنه سيسقط ويذهب كما ذهب من قبله".وفي لقاء لـ "سبوتنيك" يقول المحلل السياسي فوزي الحداد إن "تأثير الانقسام السياسي على الجانب الأمني في البلاد بلا شك الانقسام أثر بشكل كبير لأن الأدوات التي يستخدمها السياسيين أهمها الأدوات الأمنية، والتحركات العسكرية".خيارات دخول العاصمةيقول الحداد: "إن فتحي باشاغا لن يدخل طرابلس بقوة السلاح، وهو يريد الدخول بشكل سلمي، وما يحسب له هو عدم استخدام القوة والنفوذ العسكري، ونحن على دراية بأنه قادر على تحريك الأمور عسكريا هذا من جانب، وأجزم بأنه سيكون عند موقفة بالرغم من كل الاستفزاز الذي يستخدمه عبدالحميد الدبيبة وحكومته حاليا".إغلاق النفطوفي هذا الإطار يقول: "إن إغلاق النفط يأتي كنوع من الضغط على المجتمع الدولي الذي لايزال يدعم عبدالحميد الدبيبة، وتحديدا تحركات المستشارة الأممية، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، لا يزال لديهم النية في دعم الدبيبة، أو على الأقل عدم التفريط في حكومته، أو عدم دعم السيد فتحي باشاغا حتى الآن، وإن من أهم الأسباب التي حالت دون تسلم السلطة من الدبيبة، هو الدعم الذي تلقاه الدبيبة من الأمم المتحدة والسفير الأمريكي في ليبيا".دلالات الدعم الدولي للدبيبةتابع الحداد "قد تكون هناك دلالات لبقاء الدبيبة منها تصويت حكومة الدبيبة لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، ونحن نعلم أن ليبيا تعتبر الدولة الوحيدة التي كانت مع القرار الأمريكي، وهذا يفسر الدعم الكبير الذي يريد أن يحظى به الدبيبة من أمريكا، عن طريق مغازلتهم بمثل هذه الأمور، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتي أكلها نوعا ما حتى الآن، ولكن استمرار إغلاق النفط في وجه السوق العالمية سيؤذي أمريكا وبالتأكيد سيجعلها تعيد حساباتها مرة أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20220421/باشاغا-ليبيا-ليست-غنيمة-لشخص-أو-عائلة-فقد-ولى-عهد-الفساد-والفوضى-وانطلق-عهد-وطني-جديد-1061453893.html

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