https://arabic.sputniknews.com/20220424/خبير-إذا-فرضت-واشنطن-عقوبات-على-الصين-فإن-ذلك-سينعكس-على-الاقتصاد-الأمريكي-بشكل-جذري-1061546563.html
خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"
خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": (سارمات) الصاروخ الروسي العابر للقارات يخترق منظومات الدفاع الصاروخي، وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:54+0000
2022-04-24T10:54+0000
2022-04-24T10:54+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1061546447_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_03f8ee43fbecd10b07348ad4224d684a.png
خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك ينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"
خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك ينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"
أكد وزير الدفاع الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيرة الأمريكي أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، وأضاف أن واشنطن لا تستطيع استخدام الأزمة في أوكرانيا كورقة ضغط ضد بكين، وشدد على أن الجيش الصيني وقياداته على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي للصين.وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترًا شديدًا وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن هذا الموضوع قال مدير موقع (سي بي إن عربية) خلال مداخلة لشؤون عسكرية:وعن قضية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو ومسألة تكرارها مع بكين، أضاف يقول بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1061546447_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_61822233d72aa25d72694dd14988ff35.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": (سارمات) الصاروخ الروسي العابر للقارات يخترق منظومات الدفاع الصاروخي، وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي: تايوان جزء منا، قتلى وجرحى في أفغانستان فهل أخفقت طالبان ببسط الاستقرار بعد الوصول للسلطة.
أكد وزير الدفاع الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيرة الأمريكي أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، وأضاف أن واشنطن لا تستطيع استخدام الأزمة في أوكرانيا كورقة ضغط ضد بكين، وشدد على أن الجيش الصيني وقياداته على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي للصين.
وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترًا شديدًا وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن هذا الموضوع قال مدير موقع (سي بي إن عربية) خلال مداخلة لشؤون عسكرية:
" إن الصين تحاول تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة إلا أن واشنطن تظهر ما يسمى بالتهديد الصيني على تايوان أمام العالم، وأنها تعمل على بث التوتر في أكثر من منطقة فيما يتعلق بتايوان التي هي جزء أساسي من الصين وتاريخها و جغرافيتها ومستقبلها، ولا ننسى العقوبات التي تفرضها على الاقتصاد الصيني والتغلغل الأمريكي في شرق أسيا"
وعن قضية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو ومسألة تكرارها مع بكين، أضاف يقول بهذا الصدد:
" كل هذه الملفات تجعل الصين قلقة من مسار التصعيد خاصة وأن واشنطن تحاول جعل الصين عدوًا وتطوقها من كل المجالات، وإذا فرضت عقوبات اقتصادية مثل التي تم فرضها على موسكو فإن الاقتصاد الأمريكي سيتضرر وبشكل جذري"