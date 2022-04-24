https://arabic.sputniknews.com/20220424/خبير-إذا-فرضت-واشنطن-عقوبات-على-الصين-فإن-ذلك-سينعكس-على-الاقتصاد-الأمريكي-بشكل-جذري-1061546563.html

خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"

خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": (سارمات) الصاروخ الروسي العابر للقارات يخترق منظومات الدفاع الصاروخي، وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T10:54+0000

2022-04-24T10:54+0000

2022-04-24T10:54+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك ينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري" خبير: "إذا فرضت واشنطن عقوبات على الصين فإن ذلك ينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري"

أكد وزير الدفاع الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيرة الأمريكي أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، وأضاف أن واشنطن لا تستطيع استخدام الأزمة في أوكرانيا كورقة ضغط ضد بكين، وشدد على أن الجيش الصيني وقياداته على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي للصين.وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترًا شديدًا وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن هذا الموضوع قال مدير موقع (سي بي إن عربية) خلال مداخلة لشؤون عسكرية:وعن قضية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو ومسألة تكرارها مع بكين، أضاف يقول بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي

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2022

محمد جمعة https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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الأخبار

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محمد جمعة https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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