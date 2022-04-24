https://arabic.sputniknews.com/20220424/خضروات-وفواكه-تشكل-خطورة-في-الربيع-1061537691.html

خضروات وفواكه تشكل خطورة على صحة الإنسان في الربيع

خضروات وفواكه تشكل خطورة على صحة الإنسان في الربيع

ليست كل الفواكه والخضروات المبكرة التي تظهر على رفوف المتاجر في الربيع مفيدة لصحة الإنسان. تحدثت ناتا غونشار، مؤسس المعهد الدولي للتغذية التكاملية، عن الفاكهة... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T06:05+0000

2022-04-24T06:05+0000

2022-04-24T06:06+0000

علوم

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وأوضحت الخبيرة أن هذا يرجع إلى أن المنتجين، غالبًا ما يسرعون عملية نضج الثمار الموسمية بمساعدة النترات. وهي بدورها، عند تناولها بشكل مفرط، تثير الحساسية والتسمم، وتعطل أيضًا عمل الغدة الدرقية والجهاز الهضمي.وفقا لها، في هذا الوقت من العام، قد لا يكون التفاح غنيًا بالفيتامينات، ولكن بالمواد الكيميائية. قالت إن قشره مغطى بـ diphenylamine ، مما يؤدي إلى التسمم ويمكن أن يثير نمو الأورام الخبيثة.وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن ما يقرب من 60٪ من العنب يتم معالجته أيضًا بمواد كيميائية، بالإضافة إلى الكلوربيريفوس ومبيد حشري. عند تناوله، يمكن أن تسبب السعال وضيق التنفس والإسهال والدوخة.كما قدمت غونشار نصائح حول ما يجب الانتباه إليه عند شراء الفواكه والخضروات المبكرة. وأشارت إلى أنه لا ينبغي تناول ثمار كبيرة جدًا ومشرقة، حيث من الواضح أنها تحتوي على الكثير من الإضافات الكيميائية. وأضافت أن السطح اللامع قد يشير إلى أن المنتجات قد تم تشميعها أو معالجتها بالبارافين.لذلك، في الربيع، من الأفضل شراء التفاح من محصول العام الماضي.وختمت: "نعم ، إنه ليس جميل مثل ذلك الذي يحتوي على شمع، لكنه مفيدة وآمن. إذا اشتريت تفاحًا "لامعًا" ، فقبل أن تأكله، اشطف الفاكهة جيدًا تحت الماء الجاري، ثم انقعه في الماء وقشره. وأضافت الخبير أن نقع الخضار والفواكه والأعشاب قبل الاستهلاك يقلل من تركيز المركبات الخطرة.

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علوم