دبي تطلق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / -
أعلنت دبي عن عزمها إنشاء محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
ووفق بيان نشره مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعلن اعتماد الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2022/2024.
اعتمدنا بحمدالله الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي والتي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزاً جديداً لايداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق .. pic.twitter.com/qvVUBPOD26— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) April 24, 2022
وحسب البيان تتضمن الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة للملكية الفكرية ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزا لايداع الوصايا في الدولة وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.
وأوضح بيان نائب حاكم دبي أن الخطة تنطلق من "المبادئ الثمانية التي وضعها لدبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن العدل دولة وقوة وعزة وضمان واستقرار وازدهار وأن لا أحد فوق القانون في دبي".
في المبادىء الثمانية لدبي التي وضعها محمد بن راشد يقول : " العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار .. ولا أحد فوق القانون في دبي "— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) April 24, 2022
هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي .. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة .. وناجزة .. وكاملة ..للجميع بإذن الله .. والله الموفق .
وشدد قائلا: "هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وكاملة للجميع".