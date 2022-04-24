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دبي تطلق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي
دبي تطلق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي
أعلنت دبي عن عزمها إنشاء محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:49+0000
2022-04-24T10:49+0000
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفق بيان نشره مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعلن اعتماد الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2022/2024.وحسب البيان تتضمن الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة للملكية الفكرية ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزا لايداع الوصايا في الدولة وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.وأوضح بيان نائب حاكم دبي أن الخطة تنطلق من "المبادئ الثمانية التي وضعها لدبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن العدل دولة وقوة وعزة وضمان واستقرار وازدهار وأن لا أحد فوق القانون في دبي".وشدد قائلا: "هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وكاملة للجميع".
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دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

دبي تطلق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي

10:49 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت دبي عن عزمها إنشاء محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
ووفق بيان نشره مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أعلن اعتماد الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2022/2024.
وحسب البيان تتضمن الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة للملكية الفكرية ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزا لايداع الوصايا في الدولة وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.
وأوضح بيان نائب حاكم دبي أن الخطة تنطلق من "المبادئ الثمانية التي وضعها لدبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن العدل دولة وقوة وعزة وضمان واستقرار وازدهار وأن لا أحد فوق القانون في دبي".
وشدد قائلا: "هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وكاملة للجميع".
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