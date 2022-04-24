https://arabic.sputniknews.com/20220424/دولة-ساقطة-الحريري-يعلق-على-حادثة-زورق-طرابلس-1061546683.html

"دولة ساقطة"... الحريري يعلق على حادثة زورق طرابلس

"دولة ساقطة"... الحريري يعلق على حادثة زورق طرابلس

علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري على حادث الزورق الذي غرق ليل أمس وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T10:56+0000

2022-04-24T10:56+0000

2022-04-24T10:56+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688749_0:411:2910:2048_1920x0_80_0_0_70bd8ff8ef0cf248a863dd517d40ff7d.jpg

وكتب الحريري على حسابه الرسمي بتويتر، "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني للجوء الى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا اصبحنا في دولة ساقطة". حسب تعبيره.وتابع "طرابلس اليوم تعلن بلسان ضحاياها هذا السقوط". وأشار إلى أن "الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة ولن يقبل بأن تدفن في بحر المدينة".وأتم قائلا "المطلوب تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات… وخلاف ذلك لنا كلام آخر".وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد أعلن أمس السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.ومن جهتها أكدت الحكومة اللبنانية، غرق الزورق، مشيرة إلى أنه كان قد أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم سوف تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. مشيرا إلى أن عدد المنقذين 48 شخصًا.وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/لبنان-ينكس-الأعلام-ويعلن-الحداد-الرسمي-على-ضحايا-حادث-المركب--1061545688.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي