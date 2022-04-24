https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-يعرب-عن-تضامنه-مع-ضحايا-الإرهاب-في-أفغانستان-1061561351.html
رئيس أركان الجيش الإيراني يعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان
رئيس أركان الجيش الإيراني يعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان
أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، عن تضامنه وتعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة داخل أفغانستان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T16:20+0000
2022-04-24T16:20+0000
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وقال باقري في بيان له، اليوم الأحد، إن "تكرار الأحداث الإرهابية الدامية بواسطة الإرهاب التكفيري وعملاء الكيان الأمريكي الإرهابي المجرم والأجهزة الاستخباراتية العميلة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، تسبب يوميا في استشهاد وإصابة جمع كثير من أبناء الشعب المظلوم والأعزل ولا سيما الأطفال والنساء في هذا البلد"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف باقري أن الحؤول دون تكرار هذه العمليات الإرهابية، "يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة وقرارات مناسبة وحاسمة وعملانية من قبل الهيئة الحاكمة لتقصي أسباب وقوع هذه الكوارث وفضح ومعاقبة العناصر والتيارات التي تقف وراءها وتعمد إلى زعزعة أمن هذا البلد المسلم وبما فيه من مدارس ومساجد ودور عبادة".وكانت عدة مدن أفغانية قد تعرضت مؤخرا إلى سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية منها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول راح ضحيته العشرات من الأطفال، إضافة للهجوم على المساجد الشيعية والسنية على السواء.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
رئيس أركان الجيش الإيراني يعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان
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أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، عن تضامنه وتعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة داخل أفغانستان.
وقال باقري في بيان له، اليوم الأحد، إن "تكرار الأحداث الإرهابية الدامية بواسطة الإرهاب التكفيري وعملاء الكيان الأمريكي الإرهابي المجرم والأجهزة الاستخباراتية العميلة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، تسبب يوميا في استشهاد وإصابة جمع كثير من أبناء الشعب المظلوم والأعزل ولا سيما الأطفال والنساء في هذا البلد"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف باقري أن الحؤول دون تكرار هذه العمليات الإرهابية، "يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة وقرارات مناسبة وحاسمة وعملانية من قبل الهيئة الحاكمة لتقصي أسباب وقوع هذه الكوارث وفضح ومعاقبة العناصر والتيارات التي تقف وراءها وتعمد إلى زعزعة أمن هذا البلد المسلم وبما فيه من مدارس ومساجد ودور عبادة".
وكانت عدة مدن أفغانية قد تعرضت مؤخرا إلى سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية منها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول راح ضحيته العشرات من الأطفال، إضافة للهجوم على المساجد الشيعية والسنية على السواء.