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https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيس-منطقة-بيلغورود-قذيفة-أطلقت-من-أوكرانيا-تقع-على-قرية-حدودية-1061561188.html
رئيس منطقة بيلغورود: قذيفة أطلقت من أوكرانيا تقع على قرية حدودية
رئيس منطقة بيلغورود: قذيفة أطلقت من أوكرانيا تقع على قرية حدودية
أفاد رئيس إدارة منطقة بيلغورود، فلاديمير بيرتسيف، بوقوع قذيفة قادمة من أوكرانيا في قرية أوترادنوي الواقعة بالقرب من الحدود. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T16:16+0000
2022-04-24T16:16+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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كتب بيرتسيف في قناته على "تيليغرام": "أعزائي سكان منطقة بيلغورود! أبلغكم بالحادثة التي وقعت في قرية أوترادنوي. للأسف، كانت هناك قذيفة من أوكرانيا".وبحسب قوله "لا أضرار في المباني ولا وجود لضحايا". مضيفا أن "الوضع في القرية هادئ".يذكر وأن أوترادنوي تقع على بعد سبعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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العالم, روسيا, رصد عسكري

رئيس منطقة بيلغورود: قذيفة أطلقت من أوكرانيا تقع على قرية حدودية

16:16 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفاد رئيس إدارة منطقة بيلغورود، فلاديمير بيرتسيف، بوقوع قذيفة قادمة من أوكرانيا في قرية أوترادنوي الواقعة بالقرب من الحدود.
كتب بيرتسيف في قناته على "تيليغرام": "أعزائي سكان منطقة بيلغورود! أبلغكم بالحادثة التي وقعت في قرية أوترادنوي. للأسف، كانت هناك قذيفة من أوكرانيا".
وبحسب قوله "لا أضرار في المباني ولا وجود لضحايا". مضيفا أن "الوضع في القرية هادئ".
يذكر وأن أوترادنوي تقع على بعد سبعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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