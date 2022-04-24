https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيس-وزراء-الأردن-نقف-بصلابة-أمام-محاولات-تغيير-الوضع-التاريخي-في-القدس-1061545136.html
رئيس وزراء الأردن: نقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس
رئيس وزراء الأردن: نقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس
قال رئيس وزراء الأردني بشر الخصاونة إن الأردن يقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:22+0000
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جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، بمناسبة عيد الفصح المجيد، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية اليوم الأحد.وتابع الخصاونة: "نعمل على إشاعة أجواء التهدئة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت سابق، إدانتها لتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، مؤكدة أن الأردن يدين إجراءات إسرائيل بتقليص أعداد المحتفلين بـ "سبت النور" من المسيحيين.وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون باقتحام ساحات المسجد الأقصى بالقدس والاعتداء على المصلين، كما تقوم بفرض قيود على الدخول خاصة على من هم دون سن الـ 40 عاما.وتشهد مدينة القدس المحتلة تصعيدا كبيرا في الآونة الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومستوطنين من جانب وبين الفلسطينيين من جانب آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/العاهل-الأردني-يطالب-بتوحيد-الجهود-العربية-لوقف-التصعيد-في-القدس-1061458617.html
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العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن
رئيس وزراء الأردن: نقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس
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قال رئيس وزراء الأردني بشر الخصاونة إن الأردن يقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، بمناسبة عيد الفصح المجيد، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية اليوم الأحد.
وتابع الخصاونة: "نعمل على إشاعة أجواء التهدئة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية
والمسيحية في القدس".
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت سابق، إدانتها لتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، مؤكدة أن الأردن يدين إجراءات إسرائيل بتقليص أعداد المحتفلين بـ "سبت النور" من المسيحيين.
وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون باقتحام ساحات المسجد
الأقصى بالقدس والاعتداء على المصلين، كما تقوم بفرض قيود على الدخول خاصة على من هم دون سن الـ 40 عاما.
وتشهد مدينة القدس المحتلة تصعيدا كبيرا
في الآونة الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومستوطنين من جانب وبين الفلسطينيين من جانب آخر.