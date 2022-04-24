https://arabic.sputniknews.com/20220424/ريال-بيتيس-يتوج-بلقب-كأس-ملك-إسبانيا-بعد-غياب-17-عاما-فيديو-1061557882.html
ريال بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد غياب 17 عاما... فيديو
ريال بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد غياب 17 عاما... فيديو
توج فريق ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فريق فالنسيا في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت، بعد غياب 17 عاما. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:45+0000
2022-04-24T14:45+0000
2022-04-24T14:45+0000
رياضة
كأس ملك إسبانيا
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وفاز ريال بيتيس على فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.وتقدم بورخا إيغليسياس بهدف لبيتيس في الدقيقة 11 ثم تعادل هوغو دورو لفالنسيا في الدقيقة 30.واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لكنه انتهى دون أن يشهد جديدا، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح بيتيس.يذكر أن ريال بيتيس حصد اللقب مرتين من قبل في موسمي 1976 /1977 و2004 /2005.أما فالنسيا فاز باللقب 8 مرات من قبل في مواسم 1940/ 1941 و1948/ 1949 و1953 /1954 و1966 /1967 و1978 /1979 و1998 /1999 و2007 /2008 و2018 /2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, كأس ملك إسبانيا
ريال بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد غياب 17 عاما... فيديو
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توج فريق ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فريق فالنسيا في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت، بعد غياب 17 عاما.
وفاز ريال بيتيس على فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
وتقدم بورخا إيغليسياس بهدف لبيتيس في الدقيقة 11 ثم تعادل هوغو دورو لفالنسيا في الدقيقة 30.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين لكنه انتهى دون أن يشهد جديدا، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح بيتيس.
ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق ريال بيتيس منذ 17 عام، حيث كان آخر لقب توج به عام 2005.
يذكر أن ريال بيتيس حصد اللقب مرتين من قبل في موسمي 1976 /1977 و2004 /2005.
أما فالنسيا فاز باللقب 8 مرات من قبل في مواسم 1940/ 1941 و1948/ 1949 و1953 /1954 و1966 /1967 و1978 /1979 و1998 /1999 و2007 /2008 و2018 /2019.