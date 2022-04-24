https://arabic.sputniknews.com/20220424/سلسلة-مطاعم-أمريكية-أمام-المحاكم-بسبب-إصابات-الزبائن-نتيجة-انسكاب-القهوة-الساخنة-1061539427.html

سلسلة مطاعم أمريكية أمام المحاكم بسبب إصابات الزبائن نتيجة انسكاب القهوة الساخنة

سلسلة مطاعم أمريكية أمام المحاكم بسبب إصابات الزبائن نتيجة انسكاب القهوة الساخنة

تواجه سلسلة مطاعم "دانكن" الأمريكية دعاوى قضائية نظرا لتسبب عمالها في سكب القهوة الساخنة على ‏الزبائن.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T07:36+0000

2022-04-24T07:36+0000

2022-04-24T07:36+0000

مجتمع

منوعات

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وقام الزوجان، إيفان وستيفاني أرلينغتون، برفع دعوى قضائية ضد "دانكن" في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك في 4 نيسان/ أبريل الجاري.ويزعم الزوج إيفان في دعواه القضائية أنه تعرض لإصابات عندما انسكبت قهوة ساخنة على حجره، بحسب الادعاء.ووفقا للدعوى القضائية، فقد سارت الأمور بشكل خاطئ عندما طلب الزوجان كوبين من القهوة الساخنة وقهوة مثلجة في فرع "دانكن" في توتوا بولاية نيو جيرسي.وذكرت الدعوى: "كان المدعى عليهم مهملين في تحضير القهوة وبيعها وتقديمها للمدعي، إذ كانت ساخنة للغاية، ونتيجة لذلك، أصيب المدعي، إيفان أرلينغتون، بجروح بالغة، وعانى وسيعاني في المستقبل من آلام شديدة وألم عقلي، كما أنه كان عليه تخصيص أموال للعلاجات الطبية المستقبلية، والتي ستتسبب في وقت لاحق في معاناته من فقدان الدخل".وتعرّضت سلسلة "دانكن" لدعاوى قضائية أخرى مؤخرا، بسبب درجة حرارة قهوتهم، ففي العام الماضي، رفعت أنجيلا بارباروزا من بروكتون بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية ضد سلسلة حلوى "الدونات"، بعد إصابتها بحروق خطيرة وتلف في الأعصاب، بعد انسكاب صينية من القهوة الساخنة عليها.وأشارت إلى أن "موظف "دانكن" فشل بإهمال في وضع غطاء للقهوة بشكل صحيح، أو وضعه بإحكام في الدرج، وعندما تم إحضار الصينية إلى السيارة، كانت القهوة فضفاضة وقلب محتوياتها الساخنة عليها، مما تسبب في حرق ساقيها".كما تزعم بارباروزا أن الحادث ترك ندوبا مستدامة على جسدها.قضية خاسرةمن ناحيته، أكد الخبير القانوني، دان كوكس، الذي يتمتع بخبرة 39 عاما في التعامل مع الدعاوى القضائية المتعلقة بالانسكابات الساخنة، في تصريحات موقع "إنسايدر" الأمريكي أن السؤال المطروح عادة هو كيفية التعامل مع المشروبات.وقال كوكس: "يستهلك شاربو القهوة والشاي يوميا ملايين المشروبات دون وقوع حوادث"، وتابع: "إنها تصبح مشكلة فقط عندما يتم استخدامها بشكل غير صحيح، أي انسكاب".واقترح كوكس أن احتمال فوز المدعين بقضيتهم ضد سلاسل القهوة كان ضئيلًا، مشيرا إلى أنه عمل في أكثر من 80 دعوى قضائية بسبب انسكاب القهوة الساخنة "بلا نهاية تلوح في الأفق"، بحسب تعبيره.ويتفق مع كوكس في الرأي محامي الإصابات الشخصية، كيفين بينيازان، الذي أوضح: "إذا كان الشخص الذي يقدم القهوة يتصرف بشكل معقول ويفعل شيئا متوقعا منه في تلك الظروف، فإن مجرد تسببه في انسكاب القهوة لا يعني أنه تصرف بإهمال أو أنه تصرف بشكل خاطئ".

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