https://arabic.sputniknews.com/20220424/سمية-الخشاب-تشيع-جنازة-والدتها-بمشاركة-عائلتها-فقط-1061558286.html
سمية الخشاب تشيع جنازة والدتها بمشاركة عائلتها فقط
سمية الخشاب تشيع جنازة والدتها بمشاركة عائلتها فقط
شيعت الفنانة المصرية سمية الخشاب جنازة والدتها، اليوم الأحد، واقتصرت المشاركة على أفراد عائلتها فقط. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:58+0000
2022-04-24T14:58+0000
2022-04-24T14:58+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "البوابة" المصرية، في خبر عن وفاة والدة سمية الخشاب، التي تم الإعلان عن وفاتها، أمس السبت.وقالت الصحيفة إنه تم تشييع الجنازة في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بمشاركة الفنانة المصرية، التي رفضت الحديث إلى وسائل الإعلام.يذكر أن الفنانة المصرية سمية الخشاب هي من مواليد محافظة الإسكندرية، وكان آخر أعمالها الفنية دورها في مسلسل "موسى" العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
سمية الخشاب تشيع جنازة والدتها بمشاركة عائلتها فقط
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شيعت الفنانة المصرية سمية الخشاب جنازة والدتها، اليوم الأحد، واقتصرت المشاركة على أفراد عائلتها فقط.
ذكرت ذلك صحيفة "البوابة" المصرية، في خبر عن وفاة والدة سمية الخشاب، التي تم الإعلان عن وفاتها، أمس السبت.
وقالت الصحيفة إنه تم تشييع الجنازة في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بمشاركة الفنانة
المصرية، التي رفضت الحديث إلى وسائل الإعلام.
يذكر أن الفنانة المصرية
سمية الخشاب هي من مواليد محافظة الإسكندرية، وكان آخر أعمالها الفنية دورها في مسلسل "موسى" العام الماضي.