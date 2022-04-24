https://arabic.sputniknews.com/20220424/سيارة-تسلا-في-وضع-القيادة-الآلي-تصطدم-بطائرة-خاصة-تقدر-قيمتها-بملايين-الدولارات-فيديو-1061538450.html
سيارة "تسلا" في وضع "القيادة الآلي" تصطدم بطائرة خاصة تقدر قيمتها بملايين الدولارات... فيديو
سيارة "تسلا" في وضع "القيادة الآلي" تصطدم بطائرة خاصة تقدر قيمتها بملايين الدولارات... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيارة "تسلا" كهربائية وهي تصطدم أثناء تشغيلها في وضع "القيادة الآلي" في طائرة خاصة، تقدر قيمتها بـ3.5 مليون... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T06:49+0000
2022-04-24T06:49+0000
2022-04-24T06:49+0000
شركة تسلا
مجتمع
منوعات
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ونشر الفيديو أحد مستخدمي موقع "ريديت"، يوم الجمعة الماضي، والذي كان متواجدا في مكان وقوع الحادث.ويُظهر الفيديو سيارة "تسلا ذاتية" القيادة وهي تتحطم بطائرة "سيروس فيجن" في مطار فيلت فيلدز في سبوكان بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وأكدت شركة "سيروس" أن الطائرة الخاصة كانت من طراز "Cirrus Vision Jet"، ويتراوح سعرها بين 3 ملايين دولار و 3.5 مليون دولار، وأنها مملوكة لعميل لم تتمكن من تحديد هويته، ولم يتضح حجم الضرر الذي تعرضت له السيارة أو الطائرة في الحادث.يشار إلى أن شركة "تسلا" توجه عددا التحذيرات عبر موقعها الإلكتروني بشأن وضع "القيادة الآلي"، ومنها حقيقة أنها ميزة تجريبية، وأنه على هذا النحو يجب أن تتم مراقبة السيارة باستمرار من قبل مالكها أثناء تشغيلها في هذا الوضع.كما ينص أحد التحذيرات على أن وضع "القيادة الآلي" مصمم ومخصص للاستخدام فقط في ساحات الانتظار والممرات الواقعة في ملكية خاصة، حيث تكون المنطقة المحيطة مألوفة ويمكن التنبؤ بها، ولا يتم تشغيله على الطرق العامة.وتحظى تقنية "القيادة الذاتية" بموافقة تدريجية من قبل المنظمين الأمريكيية، وفي الشهر الماضي وافقت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة على إنتاج ونشر سيارات بدون عجلات توجيه أو دواسات، في حكم يعتبر تاريخي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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شركة تسلا, مجتمع, منوعات
سيارة "تسلا" في وضع "القيادة الآلي" تصطدم بطائرة خاصة تقدر قيمتها بملايين الدولارات... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيارة "تسلا" كهربائية وهي تصطدم أثناء تشغيلها في وضع "القيادة الآلي" في طائرة خاصة، تقدر قيمتها بـ3.5 مليون دولار أمريكي.
ونشر الفيديو أحد مستخدمي موقع "ريديت"، يوم الجمعة الماضي، والذي كان متواجدا في مكان وقوع الحادث.
ويُظهر الفيديو سيارة "تسلا ذاتية" القيادة وهي تتحطم بطائرة "سيروس فيجن" في مطار فيلت فيلدز في سبوكان بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت شركة "سيروس" أن الطائرة الخاصة كانت من طراز "Cirrus Vision Jet"، ويتراوح سعرها بين 3 ملايين دولار و 3.5 مليون دولار، وأنها مملوكة لعميل لم تتمكن من تحديد هويته، ولم يتضح حجم الضرر الذي تعرضت له السيارة أو الطائرة في الحادث.
يشار إلى أن شركة "تسلا" توجه عددا التحذيرات عبر موقعها الإلكتروني بشأن وضع "القيادة الآلي"، ومنها حقيقة أنها ميزة تجريبية، وأنه على هذا النحو يجب أن تتم مراقبة السيارة باستمرار من قبل مالكها أثناء تشغيلها في هذا الوضع.
كما ينص أحد التحذيرات على أن وضع "القيادة الآلي" مصمم ومخصص للاستخدام فقط في ساحات الانتظار والممرات الواقعة في ملكية خاصة، حيث تكون المنطقة المحيطة مألوفة ويمكن التنبؤ بها، ولا يتم تشغيله على الطرق العامة.
وتحظى تقنية "القيادة الذاتية" بموافقة تدريجية من قبل المنظمين الأمريكيية، وفي الشهر الماضي وافقت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة على إنتاج ونشر سيارات بدون عجلات توجيه أو دواسات، في حكم يعتبر تاريخي.