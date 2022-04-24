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شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات
شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات
سجلت شنغهاي، اليوم الأحد، 39 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها المدينة الصينية رغم الإغلاقات التي تفرضها السلطات. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:43+0000
2022-04-24T07:43+0000
شنغهاي
فيروس كورونا
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ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من أسوأ تفشي للفيروس خلال عامين بفرض إغلاقات صارمة وفحوصات جماعية حيث تلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة، بحسب "فرانس برس".وفرضت السلطات إغلاقا شبه كامل في شنغهاي المركز التجاري العالمي منذ بداية الشهر، حيث بقي العديد من السكان محاصرين داخل منازلهم لفترة أطول بعدما أصبحت بؤرة لتفشي المرض.وأعلنت أكبر مدينة صينية أولى وفياتها جراء تفشي كورونا في 18 أبريل/ نيسان، على الرغم من تسجيلها آلاف الإصابات يوميا هلال الأسابيع الأخيرة.وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل 39 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87 حالة، بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22000 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.
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شنغهاي, فيروس كورونا

شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات

07:43 GMT 24.04.2022
© REUTERS / Aly Songمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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سجلت شنغهاي، اليوم الأحد، 39 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها المدينة الصينية رغم الإغلاقات التي تفرضها السلطات.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من أسوأ تفشي للفيروس خلال عامين بفرض إغلاقات صارمة وفحوصات جماعية حيث تلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة، بحسب "فرانس برس".
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وفرضت السلطات إغلاقا شبه كامل في شنغهاي المركز التجاري العالمي منذ بداية الشهر، حيث بقي العديد من السكان محاصرين داخل منازلهم لفترة أطول بعدما أصبحت بؤرة لتفشي المرض.
وأعلنت أكبر مدينة صينية أولى وفياتها جراء تفشي كورونا في 18 أبريل/ نيسان، على الرغم من تسجيلها آلاف الإصابات يوميا هلال الأسابيع الأخيرة.
وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل 39 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87 حالة، بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22000 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.
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