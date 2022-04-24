https://arabic.sputniknews.com/20220424/شنغهاي-تسجل-أعلى-حصيلة-يومية-في-وفيات-كورونا-رغم-الإغلاقات-1061539626.html

شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات

شنغهاي تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا رغم الإغلاقات

سجلت شنغهاي، اليوم الأحد، 39 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها المدينة الصينية رغم الإغلاقات التي تفرضها السلطات. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T07:43+0000

2022-04-24T07:43+0000

2022-04-24T07:43+0000

شنغهاي

فيروس كورونا

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ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من أسوأ تفشي للفيروس خلال عامين بفرض إغلاقات صارمة وفحوصات جماعية حيث تلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة، بحسب "فرانس برس".وفرضت السلطات إغلاقا شبه كامل في شنغهاي المركز التجاري العالمي منذ بداية الشهر، حيث بقي العديد من السكان محاصرين داخل منازلهم لفترة أطول بعدما أصبحت بؤرة لتفشي المرض.وأعلنت أكبر مدينة صينية أولى وفياتها جراء تفشي كورونا في 18 أبريل/ نيسان، على الرغم من تسجيلها آلاف الإصابات يوميا هلال الأسابيع الأخيرة.وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل 39 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87 حالة، بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22000 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.

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شنغهاي, فيروس كورونا