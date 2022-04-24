https://arabic.sputniknews.com/20220424/صحيفة-ميسي-يتواصل-مع-تشافي-للعودة-إلى-برشلونة-1061559660.html
صحيفة: ميسي يتواصل مع تشافي للعودة إلى برشلونة
صحيفة: ميسي يتواصل مع تشافي للعودة إلى برشلونة
كشفت صحيفة إسبانية، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:47+0000
2022-04-24T15:47+0000
2022-04-24T15:47+0000
رياضة
ليونيل ميسي
نادي برشلونة
نادي باريس سان جيرمان
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وحسب صحيفة "إل ناسيونال"، فإن ميسي يتحدث مع تشافي حول إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.وذكرت الصحيفة، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.وأمس السبت، تمكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد التعادل مع لانس بهدفٍ لكل فريق .وكانت المُباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس قد شهدت تسجيل هدف وحيد للباريسيين حمل توقيع ميسي في الدقيقة 68، وذلك بعد تسديدة قوية متقنة من خارج منطقة الجزاء تحمل بصمة النجم الأرجنتيني المميزة.وتمكن الفريق المنافس من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق كورنتان جان بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لأبطال الدوري.وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل للنقطة رقم 78، ليتأكد فوزه بالمسابقة بعد اتساع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه مارسيليا إلى 16 نقطة، مع بقاء 5 مباريات للمنافس لن تكون كافية لإبعاد باريس عن لقب الدوري حتى في حالة خسارته لمبارياته الـ 4 المتبقية.
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رياضة, ليونيل ميسي, نادي برشلونة, نادي باريس سان جيرمان
صحيفة: ميسي يتواصل مع تشافي للعودة إلى برشلونة
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كشفت صحيفة إسبانية، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق.
وحسب صحيفة "إل ناسيونال"
، فإن ميسي يتحدث مع تشافي حول إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.
وذكرت الصحيفة، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة
حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وأمس السبت، تمكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد التعادل مع لانس بهدفٍ لكل فريق .
وكانت المُباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس قد شهدت تسجيل هدف وحيد للباريسيين حمل توقيع ميسي
في الدقيقة 68، وذلك بعد تسديدة قوية متقنة من خارج منطقة الجزاء تحمل بصمة النجم الأرجنتيني المميزة.
وتمكن الفريق المنافس من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق كورنتان جان بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لأبطال الدوري.
وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل للنقطة رقم 78، ليتأكد فوزه بالمسابقة بعد اتساع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه مارسيليا إلى 16 نقطة، مع بقاء 5 مباريات للمنافس لن تكون كافية لإبعاد باريس عن لقب الدوري حتى في حالة خسارته لمبارياته الـ 4 المتبقية.