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طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة
طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة
تعرضت صوفي، زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لهجوم ‏مباغت من طائر خلال زيارة إلى جزيرة الكاريبي.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:36+0000
2022-04-24T13:36+0000
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وأثناء تجولها داخل قفص للطيور من أجل رؤية طائر سانت فنسنت، كجزء من زيارتها للحدائق النباتية في البلاد، أمس السبت، انقض الطائر على رأسها مباشرة، مما أجبرها على الانبطاح على الفور، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وسقطت النظارة الشمسية لـ"كونتيسة وسكس" على وجهها، وسط ضحك الحاضرين.ومع حلول نهاية جولتها في قفص الطيور، كانت تطعمهما من راحة يدها.
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بريطانيا, العالم

طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة

13:36 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / CHRIS JACKSONالأمير البريطاني، إدوارد، وزوجته، صوفي "كونتيسة وسكس"
الأمير البريطاني، إدوارد، وزوجته، صوفي كونتيسة وسكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الأمير البريطاني، إدوارد، وزوجته، صوفي "كونتيسة وسكس"
© AFP 2022 / CHRIS JACKSON
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تعرضت صوفي، زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لهجوم ‏مباغت من طائر خلال زيارة إلى جزيرة الكاريبي.‏
وأثناء تجولها داخل قفص للطيور من أجل رؤية طائر سانت فنسنت، كجزء من زيارتها للحدائق النباتية في البلاد، أمس السبت، انقض الطائر على رأسها مباشرة، مما أجبرها على الانبطاح على الفور، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وسقطت النظارة الشمسية لـ"كونتيسة وسكس" على وجهها، وسط ضحك الحاضرين.
ومع حلول نهاية جولتها في قفص الطيور، كانت تطعمهما من راحة يدها.
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