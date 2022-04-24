https://arabic.sputniknews.com/20220424/طائر-كاريبي-يهاجم-زوجة-أصغر-أبناء-ملكة-بريطانيا-صورة-1061554817.html
طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة
طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة
تعرضت صوفي، زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لهجوم مباغت من طائر خلال زيارة إلى جزيرة الكاريبي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:36+0000
2022-04-24T13:36+0000
2022-04-24T13:36+0000
بريطانيا
العالم
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وأثناء تجولها داخل قفص للطيور من أجل رؤية طائر سانت فنسنت، كجزء من زيارتها للحدائق النباتية في البلاد، أمس السبت، انقض الطائر على رأسها مباشرة، مما أجبرها على الانبطاح على الفور، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وسقطت النظارة الشمسية لـ"كونتيسة وسكس" على وجهها، وسط ضحك الحاضرين.ومع حلول نهاية جولتها في قفص الطيور، كانت تطعمهما من راحة يدها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
طائر كاريبي يهاجم زوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا... صورة
تابعنا عبر
تعرضت صوفي، زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لهجوم مباغت من طائر خلال زيارة إلى جزيرة الكاريبي.
وأثناء تجولها داخل قفص للطيور من أجل رؤية طائر سانت فنسنت، كجزء من زيارتها للحدائق النباتية في البلاد، أمس السبت، انقض الطائر على رأسها مباشرة، مما أجبرها على الانبطاح على الفور، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت"
البريطانية.
وسقطت النظارة الشمسية لـ"كونتيسة وسكس" على وجهها، وسط ضحك الحاضرين.
ومع حلول نهاية جولتها في قفص الطيور، كانت تطعمهما من راحة يدها.