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https://arabic.sputniknews.com/20220424/طفلة-صغيرة-تنجو-من-محاولة-قرد-لاختطافها---فيديو-1061548777.html
طفلة صغيرة تنجو من محاولة قرد لاختطافها - فيديو
طفلة صغيرة تنجو من محاولة قرد لاختطافها - فيديو
أصيبت الطفلة الصغيرة المجهولة بخدوش على وجهها بعد أن تم إنقاذها من الهجوم الوحشي في بلدية تشونغتشينغ الصينية، يوم الثلاثاء. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:47+0000
2022-04-24T11:47+0000
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أظهر مقطع فيديو لحظة محاولة اختطاف قرد لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهي تلعب على دراجتها الصغيرة في بلدية تشونغتشينغ الصينية، يوم الثلاثاء.وبحسب "نيويورك بوست"، تسلل القرد إلى الطفلة وألقاها أرضا قبل أن يحاول جرها من شعرها بعيدًا عن المكان، ليتم بسرعة إنقاذها من براثن الحيوان من قبل أحد المارة.وقامت والدة الفتاة، ليو، التي كانت تقوم بالطهي عند وقوع الحادث، بإبلاغ السلطات المحلية التي أكدت أن الفتاة ستتلقى مزيدًا من الرعاية في المستشفى، بما في ذلك التطعيم.ووفقًا لروايات الجيران، وصل القرد لأول مرة إلى القرية في مايو/أيار الماضي، حيث قام بمهاجمة الأهالي في عدة مناسبات.وتقول الشرطة المحلية إن الحيوان الصغير يسكن الجبال القريبة ويأتي من حين لآخر إلى المنطقة السكنية لإحداث فوضى، فيما بقيت الجهود المبذولة للقبض على القرد، دون جدوى.وأكدت السلطات منذ ذلك الحين أنها ستسلم القرد إلى إدارة حماية الحيوانات البرية بمجرد القبض عليه لحماية السكان، فيما قالت إدارة الغابات المحلية لوسائل الإعلام إن هجمات القرود البرية حوادث متفرقة وإن الجهود تبذل لمنعها من مهاجمة البشر مرة أخرى.
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العالم, نادي الفيديو

طفلة صغيرة تنجو من محاولة قرد لاختطافها - فيديو

11:47 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONقرد ماكاك
قرد ماكاك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
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أصيبت الطفلة الصغيرة المجهولة بخدوش على وجهها بعد أن تم إنقاذها من الهجوم الوحشي في بلدية تشونغتشينغ الصينية، يوم الثلاثاء.
أظهر مقطع فيديو لحظة محاولة اختطاف قرد لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهي تلعب على دراجتها الصغيرة في بلدية تشونغتشينغ الصينية، يوم الثلاثاء.
وبحسب "نيويورك بوست"، تسلل القرد إلى الطفلة وألقاها أرضا قبل أن يحاول جرها من شعرها بعيدًا عن المكان، ليتم بسرعة إنقاذها من براثن الحيوان من قبل أحد المارة.
وقامت والدة الفتاة، ليو، التي كانت تقوم بالطهي عند وقوع الحادث، بإبلاغ السلطات المحلية التي أكدت أن الفتاة ستتلقى مزيدًا من الرعاية في المستشفى، بما في ذلك التطعيم.
ووفقًا لروايات الجيران، وصل القرد لأول مرة إلى القرية في مايو/أيار الماضي، حيث قام بمهاجمة الأهالي في عدة مناسبات.
وتقول الشرطة المحلية إن الحيوان الصغير يسكن الجبال القريبة ويأتي من حين لآخر إلى المنطقة السكنية لإحداث فوضى، فيما بقيت الجهود المبذولة للقبض على القرد، دون جدوى.
وأكدت السلطات منذ ذلك الحين أنها ستسلم القرد إلى إدارة حماية الحيوانات البرية بمجرد القبض عليه لحماية السكان، فيما قالت إدارة الغابات المحلية لوسائل الإعلام إن هجمات القرود البرية حوادث متفرقة وإن الجهود تبذل لمنعها من مهاجمة البشر مرة أخرى.
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