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https://arabic.sputniknews.com/20220424/غازبروم-عبور-الغاز-عبر-أوكرانيا-يسير-بشكل-طبيعي-حسب-طلبات-العملاء-1061540202.html
غازبروم: عبور الغاز عبر أوكرانيا يسير بشكل طبيعي حسب طلبات العملاء
غازبروم: عبور الغاز عبر أوكرانيا يسير بشكل طبيعي حسب طلبات العملاء
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الأحد أنها تصدر الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشكل منتظم. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:01+0000
2022-04-24T08:01+0000
شركة غازبروم
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وحسب بيان للشركة أكدت أن الكميات تسير وفق امتثال كامل لطلب المستهلكين، حيث بلغت كمية الشحنات في 24 أبريل 51.7 مليون متر مكعب.وتبلغ التزامات العبور من غازبروم إلى أوكرانيا بموجب عقد 2022، 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.وفي أبريل، وبعد ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، انخفض العبور، ومع ذلك، لا يشير إلى حدوث خرق لالتزامات النقل، والتي بموجبها يتعين على شركة غازبروم دفع الكميات المنصوص عليها في العقد في البداية، بغض النظر عما إذا تم تسليمها أم لا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الغاز-المنقول-عبر-أوكرانيا-أقل-ضعفين-من-التزامات-غازبروم-1061315569.html
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شركة غازبروم

غازبروم: عبور الغاز عبر أوكرانيا يسير بشكل طبيعي حسب طلبات العملاء

08:01 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الأحد أنها تصدر الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشكل منتظم.
وحسب بيان للشركة أكدت أن الكميات تسير وفق امتثال كامل لطلب المستهلكين، حيث بلغت كمية الشحنات في 24 أبريل 51.7 مليون متر مكعب.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الغاز المنقول عبر أوكرانيا أقل بضعفين من التزامات "غازبروم"
18 أبريل, 07:11 GMT
وتبلغ التزامات العبور من غازبروم إلى أوكرانيا بموجب عقد 2022، 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

ومنذ أواخر فبراير، ظل عبور الغاز الروسي في أوكرانيا قريبًا من هذا الحجم، وسط التقلبات السياسية والطقس البارد، بينما انخفض حجم الإمدادات بشكل طفيف فقط لمدة يومين في منتصف مارس.

وفي أبريل، وبعد ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، انخفض العبور، ومع ذلك، لا يشير إلى حدوث خرق لالتزامات النقل، والتي بموجبها يتعين على شركة غازبروم دفع الكميات المنصوص عليها في العقد في البداية، بغض النظر عما إذا تم تسليمها أم لا.
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