https://arabic.sputniknews.com/20220424/غانتس-يعلن-استمرار-إغلاق-معبر-ايرز-لمنع-دخول-العمال-والتجار-من-قطاع-غزة-إلى-إسرائيل-1061566899.html

غانتس يعلن استمرار إغلاق معبر ايرز لمنع دخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل

غانتس يعلن استمرار إغلاق معبر ايرز لمنع دخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، عن استمرار إغلاق معبر ايرز/بيت حانون لدخول العمال الفلسطينيين والتجار من قطاع غزة إلى إسرائيل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال غانتس، في تصريحات نقلتها قناة "i24news" الإسرائيلية، إنه "سيتم استمرار إغلاق معبر ايرز/بيت حانون لدخول العمال الفلسطينيين والتجار من قطاع غزة إلى اسرائيل، على خلفية التصعيد الأمني مع القطاع والذي جرى خلاله إطلاق عدد من القذائف الصاروخية".وأقدمت السلطات الإسرائيلية، على إغلاق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد، أمام العمال الفلسطينيين، حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: إن "إسرائيل أغلقت معبر بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي صباح الأحد".وأضاف البزم، وفقا لوكالة الأناضول، أن الفئات المسموح لها بعبور المعبر هي المرضى، وحمَلة تصاريح "بي أم سي" (فئة محدودة من التجار ورجال الأعمال)، والأجانب فقط، فيما منعت بقية الفئات من العبور (بما فيها العمال).وكان من المقرر أن يعبر مئات العمال الفلسطينيين من غزة ممن يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك.وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، غسان عليان، إغلاق المعبر أمام التجار والعمال، "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي، بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن وحداته فعلت إنذارا داخليا دون الحاجة لإطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/إسرائيل-تغلق-معبر-بيت-حانون-أمام-عمال-غزة--1061554696.html

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