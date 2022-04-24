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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/غوتيريش-يلتقى-مع-أردوغان-يوم-الاثنين-المقبل-في-أنقرة-1061536774.html
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
يخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية، يوم الاثنين المقبل، وسيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T01:47+0000
2022-04-24T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
انطونيو غوتيريش
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم الأحد، "الأمين العام سيزور أنقرة في 25 نيسان /أبريل، حيث سيستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان".وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني وفلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/غوتيريش-يعلق-قبل-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061514697.html
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انطونيو غوتيريش

غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة

01:47 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية، يوم الاثنين المقبل، وسيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم الأحد، "الأمين العام سيزور أنقرة في 25 نيسان /أبريل، حيث سيستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
غوتيريش يعلق قبل لقائه بوتين في موسكو
أمس, 09:35 GMT
ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني وفلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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