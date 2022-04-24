https://arabic.sputniknews.com/20220424/غوتيريش-يلتقى-مع-أردوغان-يوم-الاثنين-المقبل-في-أنقرة-1061536774.html
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
يخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية، يوم الاثنين المقبل، وسيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T01:47+0000
2022-04-24T01:47+0000
2022-04-24T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
انطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم الأحد، "الأمين العام سيزور أنقرة في 25 نيسان /أبريل، حيث سيستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان".وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني وفلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/غوتيريش-يعلق-قبل-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061514697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انطونيو غوتيريش
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
تابعنا عبر
يخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية، يوم الاثنين المقبل، وسيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم الأحد، "الأمين العام سيزور أنقرة
في 25 نيسان /أبريل، حيث سيستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني وفلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.