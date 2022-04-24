https://arabic.sputniknews.com/20220424/فرنسا-الناخبون-يتوجهون-إلى-مراكز-الاقتراع-للإدلاء-بأصواتهم-في-الانتخابات-الرئاسية--1061538223.html
فرنسا.. الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
فرنسا.. الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
افتتحت مراكز الاقتراع في جميع البلديات الفرنسية اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T06:44+0000
2022-04-24T06:44+0000
2022-04-24T06:44+0000
العالم
أخبار فرنسا
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ستكون مراكز الاقتراع في معظم البلديات الفرنسية مفتوحة حتى الساعة 19:00، فيما تبقى المراكز في بلديات باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها ، مفتوحة حتى الساعة 20:00.وفقًا لاستطلاع رأي OpinionWay-Kea Partners ، الذي أجراه موقع " Echos" نُشر قبل يومين من الجولة الثانية، يمكن لماكرون أن يتفوق على لوبان بنسبة 57% من الأصوات. ومن المتوقع أن يحصل خصمه على 43%.قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن المجلس الدستوري الفرنسي سيعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في 27 أو 28 أبريل.ومن المتوقع أن يتم تنصيب الرئيس الفرنسي الجديد في 14 مايو/أيار المقبل بعد الإعلان النتائج النهائية.يُنتخب رئيس فرنسا لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام السري المباشر. يمكن لحوالي 49 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات. فيما يجري التصويت على جولتين، أجريت الأولى في 10 أبريل، والتي شارك فيها 12 مرشحا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/-الحرب-في-أوكرانيا-تشعل-الصراع-على-الانتخابات-الفرنسية-1061522946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
فرنسا.. الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
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افتتحت مراكز الاقتراع في جميع البلديات الفرنسية اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.
ستكون مراكز الاقتراع في معظم البلديات الفرنسية مفتوحة حتى الساعة 19:00، فيما تبقى المراكز في بلديات باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها ، مفتوحة حتى الساعة 20:00.
وفقًا لاستطلاع رأي OpinionWay-Kea Partners ، الذي أجراه موقع " Echos" نُشر قبل يومين من الجولة الثانية، يمكن لماكرون أن يتفوق على لوبان بنسبة 57% من الأصوات. ومن المتوقع أن يحصل خصمه على 43%.
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن المجلس الدستوري الفرنسي سيعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في 27 أو 28 أبريل.
ومن المتوقع أن يتم تنصيب الرئيس الفرنسي الجديد في 14 مايو/أيار المقبل بعد الإعلان النتائج النهائية.
يُنتخب رئيس فرنسا لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام السري المباشر. يمكن لحوالي 49 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات. فيما يجري التصويت على جولتين، أجريت الأولى في 10 أبريل، والتي شارك فيها 12 مرشحا.