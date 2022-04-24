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https://arabic.sputniknews.com/20220424/فريق-كرة-القدم-النسائي-الأفغاني-يخوض-أولى-مبارياته-بعد-هروبه-من-طالبان-صور-1061542573.html
فريق كرة القدم النسائي الأفغاني يخوض أولى مبارياته بعد هروبه من "طالبان"‏... صور
فريق كرة القدم النسائي الأفغاني يخوض أولى مبارياته بعد هروبه من "طالبان"‏... صور
خاض فريق كرة القدم النسائي الأفغاني أول مباراة له، منذ إجلائه من بلاده إثر سيطرة "طالبان" ‏‎(‎الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية‎)‎ عليها... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:12+0000
2022-04-24T09:12+0000
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ولعب الفريق الأفغاني أمام فريق "ملبورن فيكتوري" من الدوري الأسترالي، اليوم الأحد، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.وتأتي المباراة بعد أشهر فقط من إنقاذ 30 لاعبة ومدربة، كجزء من عملية إجلاء من قبل الحكومة الأسترالية، بعد استعادة "طالبان" السيطرة على الحكم في أفغانستان بعد 20 عاما.وعقد فريق كرة القدم النسائي الأفغاني أول دورة تدريبية له في شهر فبراير/ شباط الماضي، وسيلعب تحت راية "فيكتوري" في العام الحالي.ولكن بدلا من ارتداء اللون الأزرق الداكن التقليدي لفريق "فيكتوري" مع حرف "V" أبيض، سيرتدي الفريق الأفغاني طقما يشيد بوطنه، مزينا باللونين الأحمر والأبيض، مع وجود العلم الأفغاني على ظهر القميص.ولا تحمل القمصان على ظهرها أسماء عائلة كل لاعبة من الفريق الأفغاني، من أجل حماية أفراد أسرهن الذين ما زالوا في أفغانستان، ومن المحتمل أن يكونوا تحت تهديد "طالبان"، وبدلا من ذلك، تحمل اللاعبات أسماءهن الأولى أو ألقابهن على قمصانهن.وتأسس المنتخب الأفغاني النسائي لكرة القدم في عام 2007، ولعب أول مباراة دولية رسمية له في عام 2010 ضد نيبال، وفاز بأول مباراة له على قطر 2-0 في عام 2012.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم

فريق كرة القدم النسائي الأفغاني يخوض أولى مبارياته بعد هروبه من "طالبان"‏... صور

09:12 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / MASSOUD HOSSAINIعضوات من فريق أفغانستان الوطني النسائي لكرة القدم يرتدين القمصان الحمراء
عضوات من فريق أفغانستان الوطني النسائي لكرة القدم يرتدين القمصان الحمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
عضوات من فريق أفغانستان الوطني النسائي لكرة القدم يرتدين القمصان الحمراء
© AFP 2022 / MASSOUD HOSSAINI
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خاض فريق كرة القدم النسائي الأفغاني أول مباراة له، منذ إجلائه من بلاده إثر سيطرة "طالبان" ‏‎(‎الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية‎)‎ عليها العام الماضي.‏
ولعب الفريق الأفغاني أمام فريق "ملبورن فيكتوري" من الدوري الأسترالي، اليوم الأحد، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.
وتأتي المباراة بعد أشهر فقط من إنقاذ 30 لاعبة ومدربة، كجزء من عملية إجلاء من قبل الحكومة الأسترالية، بعد استعادة "طالبان" السيطرة على الحكم في أفغانستان بعد 20 عاما.
وعقد فريق كرة القدم النسائي الأفغاني أول دورة تدريبية له في شهر فبراير/ شباط الماضي، وسيلعب تحت راية "فيكتوري" في العام الحالي.
ولكن بدلا من ارتداء اللون الأزرق الداكن التقليدي لفريق "فيكتوري" مع حرف "V" أبيض، سيرتدي الفريق الأفغاني طقما يشيد بوطنه، مزينا باللونين الأحمر والأبيض، مع وجود العلم الأفغاني على ظهر القميص.
ولا تحمل القمصان على ظهرها أسماء عائلة كل لاعبة من الفريق الأفغاني، من أجل حماية أفراد أسرهن الذين ما زالوا في أفغانستان، ومن المحتمل أن يكونوا تحت تهديد "طالبان"، وبدلا من ذلك، تحمل اللاعبات أسماءهن الأولى أو ألقابهن على قمصانهن.
وتأسس المنتخب الأفغاني النسائي لكرة القدم في عام 2007، ولعب أول مباراة دولية رسمية له في عام 2010 ضد نيبال، وفاز بأول مباراة له على قطر 2-0 في عام 2012.
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