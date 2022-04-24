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https://arabic.sputniknews.com/20220424/فهد-يثير-الذعر-في-مدينة-إيرانية-قبل-قتله-بالرصاص-فيديو-1061555280.html
فهد يثير الذعر في مدينة إيرانية قبل قتله بالرصاص... فيديو
فهد يثير الذعر في مدينة إيرانية قبل قتله بالرصاص... فيديو
أثار فهد الذعر في مدينة قائم شهر في شمال إيران، بعد أن هاجم شرطيا في أحد شوارعها. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:48+0000
2022-04-24T13:48+0000
فهد
إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكَري، أن الحيوان "قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي".وأوضح أن الفهد فارق الحياة على الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء البيطريون لإنقاذه.وفي وقت سابق، قال الناطق باسم نفس الدائرة كميار ولي بور إن الفهد هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة.وأوضح الناطق أن الحال الصحية للشرطي المصاب غير مثيرة للقلق.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع مصورة تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.وفي أحد هذ المقاطع يظهر عدد من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.
إيران
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فهد, إيران

فهد يثير الذعر في مدينة إيرانية قبل قتله بالرصاص... فيديو

13:48 GMT 24.04.2022
CC0 / pixabay / شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة
شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
CC0 / pixabay /
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أثار فهد الذعر في مدينة قائم شهر في شمال إيران، بعد أن هاجم شرطيا في أحد شوارعها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكَري، أن الحيوان "قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي".
وأوضح أن الفهد فارق الحياة على الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء البيطريون لإنقاذه.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم نفس الدائرة كميار ولي بور إن الفهد هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة.
وأوضح الناطق أن الحال الصحية للشرطي المصاب غير مثيرة للقلق.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع مصورة تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.
وفي أحد هذ المقاطع يظهر عدد من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.
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