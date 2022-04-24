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فيديو لفرقة كورية جنوبية يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على "يوتيوب"
فيديو لفرقة كورية جنوبية يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على "يوتيوب"
سجل فيديو موسيقى لفرقة البوب الكورية "بي تي اس" أرقاما قياسية، حيت تجاوزت مشاهدات "فيك لاف" 1.1 مليار مشاهدة على اليوتيوب أمس السبت. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:54+0000
2022-04-24T07:54+0000
منوعات
موسيقى
كوريا الجنوبية
فرقة
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وأفادت الوكالة المسيرة لأعمال الفرقة أن الفيديو الموسيقى للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل "لاف يور سيلف: تير"، الذي أطلق في مايو 2018، بلغ الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا بالتوقيت المحلي لكورويا الجنوبية.وبهذا يصبح الفيديو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.هذا وحقق الفيديو الموسيقى لأغنية "بوي ويز لاف" للفرقة، في وقت سابق أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على اليوتيوب.سجلت الأغنية الرقم الجديد، بعد 5 أشهر من تخطيها 1.4 مليار مشاهدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبهذا يصبح أول فيديو موسيقي لفرقة "بي تي إس" يتخطى حاجز 1.5 مليار مشاهدة.يذكر أن الفرقة تمتلك حاليا 36 فيديو موسيقي سجلت أكثر من 100 مليون مشاهدة على المنصة العالمية "يوتيوب".
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منوعات, موسيقى, كوريا الجنوبية, فرقة

فيديو لفرقة كورية جنوبية يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على "يوتيوب"

07:54 GMT 24.04.2022
© AP Photo / Scott Rothفريق "بي تي إس" الغنائي الكوري
فريق بي تي إس الغنائي الكوري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Scott Roth
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سجل فيديو موسيقى لفرقة البوب الكورية "بي تي اس" أرقاما قياسية، حيت تجاوزت مشاهدات "فيك لاف" 1.1 مليار مشاهدة على اليوتيوب أمس السبت.
وأفادت الوكالة المسيرة لأعمال الفرقة أن الفيديو الموسيقى للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل "لاف يور سيلف: تير"، الذي أطلق في مايو 2018، بلغ الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا بالتوقيت المحلي لكورويا الجنوبية.
وبهذا يصبح الفيديو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.
هذا وحقق الفيديو الموسيقى لأغنية "بوي ويز لاف" للفرقة، في وقت سابق أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على اليوتيوب.
سجلت الأغنية الرقم الجديد، بعد 5 أشهر من تخطيها 1.4 مليار مشاهدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبهذا يصبح أول فيديو موسيقي لفرقة "بي تي إس" يتخطى حاجز 1.5 مليار مشاهدة.
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يذكر أن الفرقة تمتلك حاليا 36 فيديو موسيقي سجلت أكثر من 100 مليون مشاهدة على المنصة العالمية "يوتيوب".
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